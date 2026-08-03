Элитный отдых стал не по карману жителям Бурятии

Еще совсем недавно свободное место на август в Монахово - элитном уголке на берегу живописного Чивыркуйского залива - было практически невозможно найти. Площадки под палатки бронировали с февраля, а в разгар сезона машины на въезде выстраивались в очередь. Летом 2026 года картина изменилась. Несмотря на пик сезона, свободные места в Монахово еще есть на некоторые даты августа, стоянки под палатки в Баргузинском заливе пустуют, а представители турбизнеса говорят о самом сложном сезоне за последние годы. Холодный июнь лишь ускорил процесс, который, по мнению участников рынка, назревал давно. После бурного подъема внутреннего туризма цены на Байкале продолжали расти, тогда как уровень сервиса практически не изменился. В результате часть туристов вовсе отказалась от поездок, а другая - ушла на дикие пляжи.Одной из причин может быть стоимость отдыха.В этом году место под палатку стоит уже 1 500 рублей в сутки. Кроме того, необходимо оплатить въезд в рекреационную зону - 250 рублей с человека, а также 100 рублей в сутки за автомобиль. В результате только размещение семьи обходится примерно в 3 тыс. рублей в сутки. Неудивительно, что многие туристы начинают сравнивать такой отдых с зарубежными направлениями.За сопоставимую сумму в Таиланде можно снять трехзвездочный отель с завтраком. Основную массу отдыхающих в Монахово по-прежнему составляют жители Иркутской области. Однако даже они, по словам участников рынка, стали приезжать заметно реже.Как рассказала менеджер по туризму из Улан-Удэ Наталья, серьезный удар по сезону нанес топливный кризис в Забайкальском крае.- У них возникли очень серьезные проблемы в июне и июле с бензином. Там сутками стояли в очередях, и поэтому они побоялись ехать на Байкал, учитывая большие расстояния. Только недавно начался подъем бронирования, потому что разрешили заливать бензин в канистры, и поток стал восстанавливаться.По ее словам, жители Забайкальского края традиционно составляли до четверти всех туристов на Байкале и особенно часто отдыхали в Баргузинском районе и Чивыркуйском заливе. Их отсутствие оказалось сразу заметно.Председатель Ассоциации туриндустрии Бурятии Вячеслав Дмитриев подтверждает: этот сезон оказался значительно слабее прошлогоднего.- Поток туристов в этом году снизился не только за счет жителей Забайкальского края, но и самих жителей Бурятии. Также стало меньше прибытий из Иркутской области и Красноярского края. Они активно приезжали в Бурятию на своем автотранспорте, и, к сожалению, трудности с бензином сократили приток гостей. Надеемся, что август все-таки позволит выправить ситуацию, поскольку проблемы с топливом в большинстве регионов уже решены, и туристы к нам поедут.Действительно, август традиционно считается главным месяцем высокого сезона. Именно в это время максимально прогревается вода в мелководных заливах Байкала, а большинство туристов отправляются в отпуск. Однако представители отрасли уже признают, что даже полный август не сможет компенсировать провальный июнь.Предприниматель из Турки Алексей Башаров считает, что причины происходящего значительно глубже обычной непогоды и проблем с топливом.- Просто экономическое положение туристов в целом стало довольно тяжелым, и люди экономят на не самых важных тратах, - полагает он.По его словам, люди начали считать деньги и пересматривать привычный формат отдыха.- Туристы стали отказываться от бронирования отелей на берегах Байкала, поскольку стоимость размещения достигает около 10 - 15 тыс. рублей в сутки, что неподъемно для большинства туристов. Но также отказываются и от платного размещения в рекреационных зонах в палатках. Они располагаются на диких пляжах и там никому ничего не платят.Еще несколько лет назад палаточный отдых ассоциировался с минимальным комфортом. Сейчас ситуация изменилась.- Очень большой поток туристов уже достаточно экипирован. Они везут туда не только лодки и катера, но и бани, душевые, палатки, навесы. Все это сегодня стоит относительно недорого, и туристы практически пользуются теми же благами цивилизации. Есть вода, тепло, генератор, свет. Люди хорошо экономят и при этом могут комфортно отдохнуть, - говорит предприниматель. По сути, туристы становятся полностью автономными. Они все реже пользуются инфраструктурой турбаз, предпочитая бесплатные стоянки и собственное оборудование.По мнению предпринимателя, текущий год стал переломным для внутреннего туризма.- Можно сказать, с 2025 года произошел разворот в области внутреннего туризма. После 2022 года начался резкий подъем турпотока в Бурятию и на Байкал. Прошло уже почти пять лет, но за это время фактически ничего не поменялось. Сервис как был на довольно примитивном уровне, за исключением нескольких отелей, построенных в последние годы по государственным субсидиям, так и остался. Зато цены за это время выросли как минимум в два раза.По его мнению, рынок подошел к пределу роста цен.- Налицо экономия и желание размещаться в кемпингах и палатках. Сейчас более выгодным стал отдых именно в них, а многие отели пустуют. Это экономическая причина. Невозможно бесконечно поднимать цены и одновременно оставлять тот же сервис на прежнем уровне. Поэтому люди готовы мириться с отдыхом в палатках, но не переплачивать за сервис, которого по факту нет, - отмечает он.По словам Алексея Башарова, на Байкале появилась еще одна тенденция, которой раньше практически не было. Туристический бизнес рассчитывал, что снижение внутреннего спроса частично компенсируют гости из Монголии. Ведь еще несколько лет назад монгольские туристы приезжали на Байкал большими организованными группами на автобусах, размещались на крупных турбазах и обеспечивали хорошую загрузку гостиниц, которые напрямую работали с этим рынком.Однако в этом году все резко изменилось.- Монголов стало значительно меньше. Но даже те, кто приезжает, едут в основном уже на собственных автомобилях, чаще всего на внедорожниках. Они везут с собой не только лодки и моторы, но и все необходимое для автономного отдыха - палатки, навесы, генераторы, рыболовное снаряжение. Они практически ни за что не платят: не размещаются на турбазах, а создают целые палаточные лагеря и пользуются теми же благами Байкала, - говорит он.По словам предпринимателя, для туристического бизнеса это означает потерю еще одного источника доходов.- Это новая тенденция. Наш турбизнес на таких туристах практически ничего не зарабатывает.Последствия туристического сезона 2026 могут оказаться весьма серьезными для бизнеса.- Если раньше некоторые частные пансионаты получали до 2 млн рублей за два месяца работы, то в этом году таких доходов уже не будет. Поток резко упал, затраты увеличились, и большинство отелей, построенных на Байкале в последние годы, этот сезон закончат с глубокими убытками.По словам Алексея Башарова, уже этой осенью часть туристических баз может быть выставлена на продажу.Судя по происходящему, бурный подъем внутреннего туризма, начавшийся после 2022 года, подошел к своему пределу. Если раньше путешественники были готовы мириться с высокими ценами ради возможности увидеть Байкал, то теперь все чаще делают выбор в пользу более экономичного отдыха. Для самих туристов это означает возвращение к палаткам и дикому кемпингу, а для туристического бизнеса - необходимость либо пересматривать цены и качество услуг, либо готовиться к затяжному периоду снижения спроса.