За выходные спасатели Бурятии дважды выезжали на поиски потерявшихся туристов

В минувшие выходные сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы дважды выезжали на сигналы о пропавших группах в Окинском и Тункинском районах.

Первый случай произошел в местности Шумак – двое туристов не вышли на связь в назначенный срок (31 июля). Спасатели выехали на место. К счастью, тревога оказалась ложной: они встретились со специалистами БРПСС и благополучно вышли в поселок Аршан. Их здоровью ничего не угрожало.

А в поселке Ниловка Тункинского района поступило сообщение о том, что двое мужчин отстали от группы при выходе с маршрута «Шумак» и предположительно заблудились. Связи с ними не было.

Группа состояла из четырех человек (две женщины и двое мужчин). Женщины находились в Ниловке в удовлетворительном состоянии, а мужчины задержались в местности Шумакские источники. К счастью, в медицинской помощи они не нуждались, а срок их выхода был перенесен на 4 августа. После выяснения обстоятельств и обеспечения безопасности спасатели вернулись на базу.

«В обоих случаях спасателям пришлось приводить технику в готовность и выезжать на поиски. Хорошо, что все закончилось благополучно. Если бы группа не была зарегистрирована, спасатели не знали бы даже приблизительного района поиска. А если бы у мужчин в Шумакских источниках действительно случилась беда, каждый час промедления мог стать роковым», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.