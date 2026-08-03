Общество 03.08.2026 в 12:09

Анатолий Кушнарев расскажет о секретах хороших сортов картофеля

Ученый, практик, депутат Хурала участвует в Дне поля в Тарбагатайском районе
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Анатолий Кушнарев расскажет о секретах хороших сортов картофеля
8 августа в Бурятии пройдет интересное мероприятие - День поля. Участников будет около тысячи. Это агропредставители из различных муниципалитетов республики, Иркутской области, Забкрая, Монголии и КНР. Для аграриев проведут семинары по экспорту продукции, семеноводству и кадрам в АПК.

Будут показаны различные культуры бурятской селекции, а также из других регионов. Зерновые, кормовые, масличные, картофель... Будет даже техническая конопля и несколько видов лекарственных трав - перспективные направления для республики.

"Лекарственные растения высажены БГСХА. Хотим продемонстрировать для наших партнеров, для сельхозтоваропроизводителей, показать, как можно выращивать, использовать. Китайские партнеры смогут посмотреть насколько наши лекарственные травы подходят для реализации в Китай", - говорит Амгалан Дармаев, министр сельского хозяйства Бурятии.

А монголы традиционно активно покупают семена зерновых бурятской селекции. Сейчас на опытном поле в Тарбагатайском районе посажено 65 сортов самых разных культур. О картофеле расскажет Анатолий Кушнарев. Плодово-ягодных культур не планируется. Пройдет выставка техники для сельхозпроизводителей от производителей России.

"Агродроны будут представлены нашей сельхозакадемией. Будет использоваться мультиспектральный дрон, те дроны, которые будут заниматься обработкой полей, вся эта демонстрация тоже будет", - отмечает министр.

Кстати, можно будет увидеть своеобразные "метеогаджеты". Они определяют влажность почвы на поле и сигнализируют о нехватке воды. Бурятские аграрии уже используют такое оборудование. Намечена интересная культурная программа, а также выставка-ярмарка, на которой любой желающий сможет приобрести полуфабрикаты, продукцию "Молока Бурятии" и других производителей.

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Фото: нейросеть

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