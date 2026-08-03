Происшествия 03.08.2026 в 11:33
Две автоледи в Улан-Удэ устроили ночное ДТП
Водителя китайского внедорожника доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
В ночь с пятницы на субботу в Улан-Удэ произошло столкновение двух иномарок, в результате которого пострадала 50-летняя водитель.
Как сообщили в ГАИ республики, 1 августа в 01.14 часов, женщина 1976 г.р. на автомобиле «Чанган», следуя по Спиртзаводской трассе при повороте налево не уступила дорогу «Тойоте», за рулем которой была 20-летняя девушка.
В результате ДТП водителя автомашины «Чанган» с травмами доставили в больницу.
Фото: Номер один
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