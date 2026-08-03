Две автоледи в Улан-Удэ устроили ночное ДТП

В ночь с пятницы на субботу в Улан-Удэ произошло столкновение двух иномарок, в результате которого пострадала 50-летняя водитель.

Как сообщили в ГАИ республики, 1 августа в 01.14 часов, женщина 1976 г.р. на автомобиле «Чанган», следуя по Спиртзаводской трассе при повороте налево не уступила дорогу «Тойоте», за рулем которой была 20-летняя девушка.

В результате ДТП водителя автомашины «Чанган» с травмами доставили в больницу.

Фото: Номер один