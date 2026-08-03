Общество 03.08.2026 в 11:51

ДТП с электросамокатом: памятка для всех участников

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Текст: Номер один
ДТП с электросамокатом: памятка для всех участников

«На тротуаре меня чуть не сбил электросамокатчик, а в новостях часто пишут про такие аварии. Если я попаду в ДТП с самокатом (как пешеход или как водитель) — что делать и кто за что отвечает?» Ольга, Улан-Удэ

Происшествие с участием электросамоката приравнивается к ДТП. Алгоритм действий одинаков и для пешехода, и для водителя самоката — разница лишь в том, кто является пострадавшим, а кто виновником. Рассказываем, как действовать в любой роли.

Первые шаги для всех участников

Вызовите скорую по номеру 112, если есть пострадавшие. Медики окажут помощь и зафиксируют травмы — это важно для дальнейших разбирательств.

Вызовите ГАИ для оформления ДТП. Инспекторы составят протокол, опросят свидетелей и зафиксируют обстоятельства. Виновник (или предполагаемый виновник) обязан дождаться полицейских. Попытка скрыться или состояние опьянения — отягчающие обстоятельства.

Зафиксируйте всё, что можно: запишите данные участников и свидетелей, сфотографируйте место аварии, самокат, травмы, повреждённые вещи. Если самокат арендованный — сфотографируйте его номер и название сервиса, сообщите о происшествии в службу поддержки.

Если вы пострадавший пешеход

Вы имеете право требовать с виновника компенсацию расходов на лечение, морального вреда, ремонта испорченных вещей, а также утраченного заработка (если из-за травмы пришлось пропустить работу или брать больничный). Для этого заключите с виновником письменное соглашение о возмещении ущерба, приложив копии протокола ДТП, медицинских справок, чеков на лечение и ремонт. Если виновник отказывается платить — обращайтесь в суд.

Если вы водитель самоката и стали виновником

Вы несёте ответственность по закону. За лёгкий или средний вред здоровью потерпевшего грозит административное наказание. За тяжкий вред или смерть — уголовное. Не пытайтесь скрыться или уехать — это ухудшит ваше положение. Постарайтесь договориться о компенсации с пострадавшим, зафиксировав соглашение письменно, либо дождитесь решения суда.

Если вы водитель самоката, но не виноваты

Вы — пострадавший (например, вас сбил другой самокат или автомобиль). В этом случае действуйте по тому же алгоритму: вызывайте скорую и ГАИ, фиксируйте повреждения, собирайте доказательства. Требуйте компенсацию с виновника так же, как и пешеход.

Ответственность виновника

За легкий или средний вред здоровью — административный штраф. За тяжкий вред или смерть — уголовное дело. Возмещение ущерба потерпевшему — обязательное условие.

Как получить компенсацию

Заключите письменное соглашение с виновником, где укажите сумму, сроки и способ выплаты. Приложите документы: протокол ДТП, фото, медсправки, чеки на лечение и ремонт. Деньги передавайте наличными под расписку или банковским переводом.

Если виновник отказывается возмещать ущерб, подавайте в суд. При сумме иска до 50 тысяч рублей — в мировой суд, свыше — в районный.

Фото: Номер один

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