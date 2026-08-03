В Бурятии возобновили движение маршрута «Улан-Удэ – Багдарин»

В Баунтовском районе Бурятии возобновили движение из райцентра, села Багдарин, в столицу республики и Забайкальского края. Напомним, автобусы не ходили из-за плохого состояния дорог.

Как сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7», с сегодняшнего дня, с 3 августа, возобновилось движение в Улан-Удэ. А с 4 августа маршрутка будет довозить пассажиров до Читы.

Движение приостанавливали из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна, вызванным продолжительными ливневыми осадками. Аномально снежная зима также повлияла на переувлажнение грунтов, говорил ранее зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

Ранее ситуации на дороге взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. А глава Бурятии Алексей Цыденов поручал задействовать для ремонта резервные механизмы. На отсыпку проблемных участков скальным грунтом выделили средства из Дорожного фонда.