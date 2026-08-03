Общество 03.08.2026 в 12:04

В Бурятии ветеран СВО из Тюмени открыл турбазу на Гусином озере

Свое дело развивает Джалил Иянов
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Текст: Карина Перова
В Бурятии ветеран СВО из Тюмени открыл турбазу на Гусином озере
Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

В Селенгинском районе Бурятии ветеран специальной военной операции Джалил Иянов открыл турбазу на Гусином озере. Мужчина переехал жить в нашу республику из Тюмени. До участия в спецоперации он работал там частным строителем, занимался ремонтно-отделочными работами.

В августе 2024 года, после гибели брата на СВО и вторжения ВСУ в Курскую область, Джалил пришел в военкомат и подписал контракт. Его дальнейший боевой путь был связан с 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой. В октябре 2024 года мужчина был тяжело ранен при выполнении боевой задачи.

Джалил Иянов удостоен медали Жукова, медали «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия», медали областного отделения «Боевого братства» Тюменской области «За ратную доблесть», медали «Участнику специальной военной операции».

После эвакуации и лечения в госпитале имени Бурденко военнослужащего направили в Бурятию, в госпиталь. Здесь он остался жить и встретил будущую супругу Викторию. Также мужчина обратился в региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», где ему оказали помощь в получении всех льгот и выплат.

На выплаты по ранению мужчина купил участок в селе Гусиное Озеро, где решил развивать турбизнес. Супруги вложили все средства в участок, построили на них четыре дома (в одном они живут, а остальные сдают). А также поставили мангальную зону, кухню, туалет и душ. В будущем году бизнесмены планируют увеличить число спальных мест (сейчас их 15).

«Зарегистрировали ИП, работаем с июля. Это наш первый туристический сезон, пилотный проект. Люди остаются довольны. На следующий год мы хотим открыть кафе, чтобы была готовая пища. Джалиль сам хорошо готовит плов, шурпу и блюда татарской кухни. Также хотим, чтобы зимой гостевые дома работали, здесь рыбаков много. Планируем выйти на круглогодичный отдых», – рассказывает супруга ветерана Виктория.

Ранее «Номер один» сообщал о ветеране СВО Цырен-Доржо Цыденове, который открыл магазин тортов.

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