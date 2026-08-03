Самые красивые деревни Бурятии станут частью нового байкальского маршрута

Путешествие вокруг Байкала может пройти через самые живописные сёла Бурятии, сообщили в региональном правительстве. В республике проходит VII Байкальская экспедиция Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России». Ее цель — создать к 2027 году межрегиональный маршрут «Вокруг Байкала по самым красивым деревням и городкам России».

Сегодня в Ассоциацию уже входят пять населённых пунктов республики: Десятниково, Большой Куналей, Посольск, Хойто-Гол и Ярикта. Первым этот статус в 2016 году получило старообрядческое село Десятниково.

Маршрут поможет познакомить туристов с самобытной Бурятией, поддержать малые сёла и распределить туристические потоки. Эти вопросы обсудили представители Ассоциации и Минтуризма Бурятии.

Фото: правительство Бурятии