Общество 03.08.2026 в 12:28

Самые красивые деревни Бурятии станут частью нового байкальского маршрута

Он поможет познакомить туристов с самобытной республикой
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Самые красивые деревни Бурятии станут частью нового байкальского маршрута

Путешествие вокруг Байкала может пройти через самые живописные сёла Бурятии, сообщили в региональном правительстве. В республике проходит VII Байкальская экспедиция Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России». Ее цель — создать к 2027 году межрегиональный маршрут «Вокруг Байкала по самым красивым деревням и городкам России».

Сегодня в Ассоциацию уже входят пять населённых пунктов республики: Десятниково, Большой Куналей, Посольск, Хойто-Гол и Ярикта. Первым этот статус в 2016 году получило старообрядческое село Десятниково.

Маршрут поможет познакомить туристов с самобытной Бурятией, поддержать малые сёла и распределить туристические потоки. Эти вопросы обсудили представители Ассоциации и Минтуризма Бурятии.

Фото: правительство Бурятии

 

Теги
туристы маршрут

Все новости

В Бурятии проверили ход реализации проекта «Чистый воздух» в Гусиноозерске
03.08.2026 в 12:41
Самые красивые деревни Бурятии станут частью нового байкальского маршрута
03.08.2026 в 12:28
В Бурятии возобновили движение маршрута «Улан-Удэ – Багдарин»
03.08.2026 в 12:26
Анатолий Кушнарев расскажет о секретах хороших сортов картофеля
03.08.2026 в 12:09
В Бурятии ветеран СВО из Тюмени открыл турбазу на Гусином озере
03.08.2026 в 12:04
Мотоциклист в Бурятии врезался в бетонный блок
03.08.2026 в 12:02
ДТП с электросамокатом: памятка для всех участников
03.08.2026 в 11:51
В Бурятии под арест попал полицейский начальник
03.08.2026 в 11:47
Улан-удэнец лишился машин после предложения мошенников помочь поймать аферистов
03.08.2026 в 11:42
Две автоледи в Улан-Удэ устроили ночное ДТП
03.08.2026 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 29 июля по 4 августа

Читайте также
В Бурятии проверили ход реализации проекта «Чистый воздух» в Гусиноозерске
Одно из ключевых мероприятий – строительство системы централизованного теплоснабжения в посёлке Первомайский
03.08.2026 в 12:41
В Бурятии возобновили движение маршрута «Улан-Удэ – Багдарин»
Автобусы не ходили из-за плохой дороги
03.08.2026 в 12:26
Анатолий Кушнарев расскажет о секретах хороших сортов картофеля
Ученый, практик, депутат Хурала участвует в Дне поля в Тарбагатайском районе
03.08.2026 в 12:09
В Бурятии ветеран СВО из Тюмени открыл турбазу на Гусином озере
Свое дело развивает Джалил Иянов
03.08.2026 в 12:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru