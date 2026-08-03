Улан-удэнец лишился машин после предложения мошенников помочь поймать аферистов

Полиция в Улан-Удэ продолжает расследовать дело об обмане телефонными мошенниками мужчины-вахтовика. Все началось в июне, когда улан-удэнскому водителю, работавшему на вахте за пределами Бурятии, позвонил якобы работник Пенсионного фонда.

Тот завел разговор о выходе гражданина на пенсию, необходимости что-то сделать. Через некоторое время поступил второй звонок от псевдосотрудника портала Госуслуг. Последний заявил, что мужчина общался с мошенниками. Призвав быть бдительным, он перевел жителя Улан-Удэ на лжесотрудника Центробанка, который сообщил, что на него оформляется кредит. Узнав, что жертва на вахте, попросил перезвонить, когда вахтовик вернется в столицу Бурятии.

Как отметили в полиции, вернувшись в июле домой, он действительно перезвонил. В разговоре на него нагнали страху разговорами о кредите, залоге и попросили помощи в задержании мошенников, которые на него нацелились. Мужчина согласился и тогда звонок перевели уже на якобы сотрудника ФСБ.

В итоге горожанин согласился на участие в «операции по поимке преступников». Нужно было продать два его автомобиля, которые потом ему вернут назад. Довольно быстро гражданин продал авто на общую сумму 1,3 млн – продавал по ценам заметно ниже рыночных. Деньги перевел мошенниками.

16 июля псевдосотрудник ФСБ позвонил с радостной новостью, что мошенники задержаны, машины стоят на спецстоянке ФСБ и позже транспорт вернут. А на следующий день жертва, просматривая объявления на «Дроме», увидела, что его бывшие машины... выставлены на продажу. Видимо, покупатели были перекупщиками, и они стали продавать машины уже по нормальной рыночной цене.

Только тогда вахтовик понял, что стал жертвой мошенников. Пришлось писать заявление в полицию. Вернут ли обманутому проданные авто, сказать сложно. Не исключено, что он распрощался с ними навсегда.

Несмотря на постоянные разъяснения, которые звучат даже в салонах трамваев Улан-Удэ, жители республики продолжают попадаться на хитрости телефонных мошенников. В этом году сотрудники МВД провели более семи тысяч встреч с гражданами, в т. ч. в Улан-Удэ более 1300. Охвачено свыше 160 тысяч человек, включая почти 40 тысяч жителей столицы республики.

Работа приносит результаты. Количество потерпевших от IT-преступлений упало в Бурятии на треть – на 920 человек. Но, к сожалению, в Бичурском, Мухоршибирском, Еравнинском, Прибайкальском отмечен рост числа потерпевших от 6 до 33 процентов.

Не надо думать, что обману поддаются только пенсионеры. Есть среди жертв очень много людей в расцвете жизненных сил. Если вас по телефону попросили назвать код из СМС, стали пугать взломом личного кабинета на Госуслугах, кредитом, если звонящий сказал, что он из Центробанка России и т. д., то кладите трубку без разговоров.