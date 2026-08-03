Общество 03.08.2026 в 12:57

В Улан-Удэ школьник придумал схему кражи продуктов из супермаркета

Подросток выносил продукты через зону питания
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ школьник придумал схему кражи продуктов из супермаркета

В Улан-Удэ полицейские раскрыли новую схему магазинной кражи, фигурантом которой оказался 15-летний подросток. Школьник придумал как вынести неоплаченные продукты из магазина, минуя камеры.

В полицию обратился сотрудник крупного сетевого магазина с заявлением о систематической краже товаров. Неизвестный похитил газировку, кофе, шоколад, тушенку, сливочное масло, глазированные сырки и другие товары. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 15-летний школьник. На допросе он рассказал, что заходил в торговый зал, наполнял корзину продуктами, после чего перемещался в зону приема пищи. Используя это место как слепую зону для камер видеонаблюдения и персонала, он в несколько приемов перекладывал товар в рюкзак, а затем незаметно покидал супермаркет. Вынесенные продукты он прятал в пакет, оставленный неподалеку. Часть украденного съедал, а другую – продавал.

Материальный ущерб магазину уже возмещен. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один

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