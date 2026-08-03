В Бурятии проверили ход реализации проекта «Чистый воздух» в Гусиноозерске

В Бурятии продолжается реализация федерального проекта «Чистый воздух» президентского национального проекта «Экологическое благополучие». Главная цель проекта – к 2036 году сократить в два раза объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Добиться этого планируется за счёт модернизации промышленных предприятий, обновления коммунальной инфраструктуры и перевода частных домов с угольного отопления на централизованное теплоснабжение.

В рамках контроля за реализацией мероприятий федерального проекта состоялся рабочий выезд в Селенгинский район на объект строительства системы централизованного теплоснабжения в посёлке Первомайский города Гусиноозерска. В нём приняли участие зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков, заместитель министра природных ресурсов и экологии РБ Евгений Поляков, представители регионального министерства строительства, а также администрации Селенгинского района.

Участники выезда осмотрели строительную площадку, оценили темпы выполнения работ и провели рабочее совещание с представителями районной и городской администраций. Основное внимание было уделено соблюдению сроков реализации проекта и выполнению запланированных мероприятий.

«Федеральный проект “Чистый воздух” имеет большое значение для Бурятии. Его реализация позволит не только значительно снизить нагрузку на окружающую среду, но и повысить качество жизни людей. Сегодня важно обеспечить чёткое взаимодействие всех участников проекта, чтобы работы выполнялись в установленные сроки, и жители как можно быстрее получили возможность пользоваться современным и экологичным теплоснабжением», — отметил зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков.

Одним из ключевых мероприятий проекта в Селенгинском районе является строительство системы централизованного теплоснабжения в посёлке Первомайский. До 2027 года здесь планируется перевести на централизованное отопление около 364 частных домов. Уже в 2026 году к новым тепловым сетям будут подключены 122 домовладения.

Важным направлением реализации федерального проекта остаётся модернизация промышленных предприятий. На Гусиноозерской ГРЭС внедрены современные природоохранные технологии: электрофильтры с эффективностью очистки 99,8 %, золоулавливающие установки мокрого типа, а также система рециркуляции дымовых газов, позволяющая снизить выбросы оксидов азота. Благодаря проведённой модернизации выбросы предприятия соответствуют установленным нормативам. ГРЭС имеет комплексное экологическое разрешение и регулярно проходит проверки надзорных органов.

Параллельно ведётся обновление коммунальной инфраструктуры. В Гусиноозерске продолжается реконструкция котельной № 1 с последующим выводом из эксплуатации котельной № 2. Реализация мероприятий запланирована на 2025–2027 годы.

«Перевод частного сектора на централизованное теплоснабжение – одна из самых эффективных мер по снижению выбросов от печного отопления. Именно такие проекты позволяют добиться реального улучшения качества атмосферного воздуха. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия осуществляет постоянный мониторинг реализации федерального проекта. Мы регулярно выезжаем на объекты, чтобы своевременно решать возникающие вопросы и обеспечить достижение всех экологических показателей», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Евгений Поляков.

Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в Бурятии комплексно и объединяет мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, снижению промышленных выбросов и развитию современной коммунальной инфраструктуры. Все эти меры направлены на достижение главной цели – улучшение качества атмосферного воздуха и создание комфортных условий для жителей республики.







