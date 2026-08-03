Общество 03.08.2026 в 13:47

В Бурятии до выходных будет жара

7 августа местами ожидается выше +35
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии до выходных будет жара
Фото: архив «Номер один»
Жаркую погоду вплоть до 7 августа обещают синоптики Бурятии. По данным Гидрометцентра, температуры в эти дни будут достигать 28-33 градусов тепла, а 7 августа по южной половине - выше +35. Местами возможны короткие грозовые дожди.

Однако на выходные жара отступит. В конце недели ожидаются дожди различной интенсивности с грозами. Дневные температуры понизится до комфортных +22…+27 градусов.
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