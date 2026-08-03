Вблизи села Бурятии заметили семейство медведей

Районный паблик «Кабанск-инфо.24/7» сообщил о медведях, которых накануне заметили вблизи села Выдрино. Медведицу и маленьких медвежат увидели местные жители.

Семейство косолапых находилось в лесном массиве, в районе технического проезда под железной дорогой, если направляться в сторону Байкала, уточнили в паблике Кабанского района.

Информацию о медведях передали в Бурприроднадзор. Местных жителей просят воздержаться от походов в лес в данной местности.

Фото: нейросеть