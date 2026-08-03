Общество 03.08.2026 в 14:43
На Бабушкина в Улан-Удэ готовят полотно под новую третью полосу
Общая протяженность ремонтируемого участка – 1,25 км
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ специалисты уплотняют грунт и формируют дорожное полотно под новую третью полосу на улице Бабушкина.
Как сообщили в комитете по строительству администрации города, общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1,25 км – от бульвара Карла Маркса до пересечения с улицей Трубачеева.
Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
В этом году в городе обновляют шесть дорожных участков. Два из них уже завершены: на улице Юннатов и Светлая.