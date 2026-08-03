На Бабушкина в Улан-Удэ готовят полотно под новую третью полосу

В Улан-Удэ специалисты уплотняют грунт и формируют дорожное полотно под новую третью полосу на улице Бабушкина.

Как сообщили в комитете по строительству администрации города, общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1,25 км – от бульвара Карла Маркса до пересечения с улицей Трубачеева.

Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В этом году в городе обновляют шесть дорожных участков. Два из них уже завершены: на улице Юннатов и Светлая.