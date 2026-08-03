Общество 03.08.2026 в 14:37
В Бурятии продолжают латать новую школу
Дефекты при строительстве объекта аукаются уже пятый год
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в центре внимания вновь оказалась новая школа в поселке Аршан. К качеству строительства образовательного учреждения почти сразу возникли вопросы, а недоделки там продолжают устранять до сих пор.
Новую школу на 450 мест в поселке Аршан Тункинского района возводило ООО «Регион Строй». Сумма контракта составляла порядка 437 миллионов рублей.
Проверить готовность новой школы приезжали тогдашний зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников и начальник Управления капитального строительства (УКС) Анатолий Урбанов. Чиновников все устроило, и после завершения осмотра было подписано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Однако проблемы в новой школе обнаружили уже вскоре после ее торжественного открытия в августе 2021 года. Когда фанфары утихли, а высокие гости разъехались, в здании и на пришкольной территории начали проявляться разные дефекты, допущенные при строительстве.
- Внешне школа выглядит презентабельно, место удобное, но это все это лишь на первый взгляд. Раздевалки маленькие, рассчитаны всего на 12 человек, хотя классы предусмотрены на 24 ученика. В туалетах нет сушилок, отсутствуют бумажные полотенца. В коридорах и фойе уложена плитка низкого качества, вскоре после укладки она пошла волнами. Однажды во время перемены девочка получила травму на этом полу. Водопровод также уже пришлось ремонтировать, - рассказывал «Номер один» в конце 2021 года председатель правления РОО «Учителя Республики Бурятия» Геннадий Федик.
Больше всего претензий со стороны родителей вызывал школьный стадион, который на глазах стал приходить в негодность.
В 2022-м году расходы на строительство школы проверяла Счетная палата Бурятии. Контрольная проверка выявила возмутительные факты - завышение стоимости выполненных работ, приемка некачественно выполненных работ и даже приемка невыполненных работ.
В частности, обнаружилось, что на объекте не установлена часть плинтусов, потолочных галтелей, бортовых камней и кабелей. Не выполнены работы по изоляции части трубопроводов. Часть оконных блоков установлена с ухудшенными характеристиками. Часть водосточных труб, вразрез имевшимся проектным решениям, была выведена на тротуар. И тротуарное покрытие, отмостки частично уже имели признаки разрушения, подмеченные контролерами.
Но это еще не все.
«В 45 помещениях в местах прохода вентиляционных систем имеются следы протечек дождевых вод», - констатировали проверяющие.
С момента сдачи школы прошло почти пять лет, а недоделки там продолжают устранять и сейчас. Это стало известно из иска, поступившего в Арбитражный суд Бурятии весной этого года. Его подало Управление капитального строительства к ООО «Регион строй». УКС потребовало от компании в рамках гарантийных обязательств устранить недостатки выполненных работ.
По итогам рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение. Из его текста следует, что частично школу строители уже подлатали.
Так, например, они отремонтировали протекающую крышу, заменили поврежденную плитку и начали работы в спортзале, где произошло отслоение бетонной стяжки пола.
Однако остается еще часть дефектов.
«Ответчик обязуется выполнить работы по устранению: частичного разрушения бетонной отмостки по периметру здания; частичного повреждения резинового покрытия на спортивном стадионе; отслоения плитки на стене в туалете для персонала; протечки труб водоснабжения в подвале; протечки оконного проема в спортзале, выполнить работы по шлифовке бетонной стяжки пола в спортивном зале для устранения неровностей и повторной укладкой линолеума», - перечислено в мировом соглашении.
Согласно достигнутой договоренности, сделать все это «Регион строй» должен до 15 августа 2026 года.
Отметим, 5-летняя гарантия на школу истекает как раз в этом году. Все дефекты, обнаруженные в дальнейшем, придется устранять уже за счет бюджета.
Новую школу на 450 мест в поселке Аршан Тункинского района возводило ООО «Регион Строй». Сумма контракта составляла порядка 437 миллионов рублей.
Проверить готовность новой школы приезжали тогдашний зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников и начальник Управления капитального строительства (УКС) Анатолий Урбанов. Чиновников все устроило, и после завершения осмотра было подписано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Однако проблемы в новой школе обнаружили уже вскоре после ее торжественного открытия в августе 2021 года. Когда фанфары утихли, а высокие гости разъехались, в здании и на пришкольной территории начали проявляться разные дефекты, допущенные при строительстве.
- Внешне школа выглядит презентабельно, место удобное, но это все это лишь на первый взгляд. Раздевалки маленькие, рассчитаны всего на 12 человек, хотя классы предусмотрены на 24 ученика. В туалетах нет сушилок, отсутствуют бумажные полотенца. В коридорах и фойе уложена плитка низкого качества, вскоре после укладки она пошла волнами. Однажды во время перемены девочка получила травму на этом полу. Водопровод также уже пришлось ремонтировать, - рассказывал «Номер один» в конце 2021 года председатель правления РОО «Учителя Республики Бурятия» Геннадий Федик.
Больше всего претензий со стороны родителей вызывал школьный стадион, который на глазах стал приходить в негодность.
В 2022-м году расходы на строительство школы проверяла Счетная палата Бурятии. Контрольная проверка выявила возмутительные факты - завышение стоимости выполненных работ, приемка некачественно выполненных работ и даже приемка невыполненных работ.
В частности, обнаружилось, что на объекте не установлена часть плинтусов, потолочных галтелей, бортовых камней и кабелей. Не выполнены работы по изоляции части трубопроводов. Часть оконных блоков установлена с ухудшенными характеристиками. Часть водосточных труб, вразрез имевшимся проектным решениям, была выведена на тротуар. И тротуарное покрытие, отмостки частично уже имели признаки разрушения, подмеченные контролерами.
Но это еще не все.
«В 45 помещениях в местах прохода вентиляционных систем имеются следы протечек дождевых вод», - констатировали проверяющие.
С момента сдачи школы прошло почти пять лет, а недоделки там продолжают устранять и сейчас. Это стало известно из иска, поступившего в Арбитражный суд Бурятии весной этого года. Его подало Управление капитального строительства к ООО «Регион строй». УКС потребовало от компании в рамках гарантийных обязательств устранить недостатки выполненных работ.
По итогам рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение. Из его текста следует, что частично школу строители уже подлатали.
Так, например, они отремонтировали протекающую крышу, заменили поврежденную плитку и начали работы в спортзале, где произошло отслоение бетонной стяжки пола.
Однако остается еще часть дефектов.
«Ответчик обязуется выполнить работы по устранению: частичного разрушения бетонной отмостки по периметру здания; частичного повреждения резинового покрытия на спортивном стадионе; отслоения плитки на стене в туалете для персонала; протечки труб водоснабжения в подвале; протечки оконного проема в спортзале, выполнить работы по шлифовке бетонной стяжки пола в спортивном зале для устранения неровностей и повторной укладкой линолеума», - перечислено в мировом соглашении.
Согласно достигнутой договоренности, сделать все это «Регион строй» должен до 15 августа 2026 года.
Отметим, 5-летняя гарантия на школу истекает как раз в этом году. Все дефекты, обнаруженные в дальнейшем, придется устранять уже за счет бюджета.
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