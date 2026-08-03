В Бурятии заплутавшую сборщицу грибов вывели из леса по телефону

Сегодня в лесу вблизи села Дутулур Закаменского района во время сбора грибов заблудилась 65-летняя женщина. Она обратилась за помощью в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.

Пенсионерка приехала в тайгу вместе с супругом за грибами. Они разбрелись по лесу в разные стороны, и через некоторое время женщина поняла, что не может найти дорогу обратно. Тогда она связалась со службой спасения 112.

«На вызов оперативно отреагировал оперативный дежурный БРПСС. Вместо того чтобы ждать прибытия наземной группы (что могло занять часы), спасатель взял управление ситуацией на себя. Он инструктировал женщину по телефону: предложил открыть карты в смартфоне и объяснил, как точно определить свои географические координаты. Потерявшаяся последовала совету и передала спасателю данные своего местоположения», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

После дежурный сориентировал женщину по сторонам света и подробно описал маршрут движения. Как оказалось, заблудившаяся находилась всего в 80 метрах от дороги.

Благодаря помощи спасатели, сборщица дикоросов смогла выйти из леса и на связь с родственниками. Подчеркивается, что её состояние оценивается как удовлетворительное, в медицинской и дополнительной помощи она не нуждается.