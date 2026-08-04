В Бурятии в протоке Мургун утонул 30-летний мужчина

В Бурятии произошла очередная трагедия на воде. Накануне в протоке Мургун возле села Барагхан Курумканского района утонул 30-летний мужчина. Тело погибшего вытащили из воды местные жители.

«Сообщение о происшествии поступило от единой дежурно-диспетчерской службы Курумканского района. Обстоятельства случившегося устанавливаются», - прокомментировали в ГУ МЧС по РБ.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Северо-Байкальском районе в акватории озера Байкал утонул 37-летний мужчина. Трагедия произошла в районе острова Ярки. А в Тарбагатайском районе ведутся поиски 17-летнего подростка. Последний купался в реке Хилок, его унесло течением.