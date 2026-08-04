Серийный МС‑21 впервые поднялся в небо

Долгожданное событие произошло в Иркутске — в небо поднялся первый серийный полностью импортозамещённый самолёт МС‑21. Машиной управляли заслуженные лётчики‑испытатели: Герой России Роман Таскаев, Сергей Михайлюк и Андрей Воропаев, а также инженер‑испытатель Николай Фонурин. Полёт продолжался 1 час 23 минуты на высотах до 6 тысяч метров и приборных скоростях до 600 км/ч. Экипаж проверил устойчивость и управляемость самолёта в разных конфигурациях и работу отечественных систем самолёта.Коллектив филиала ПАО «Яковлев» — Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации «Ростех») подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии и приступить к работе над следующими заказами. Сейчас на заводе в разной степени готовности находится 18 воздушных судов.Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, важную роль в реализации проекта сыграли решения федерального уровня. Так правительством России были приняты меры по поддержке программы выпуска МС‑21, включая запуск льготного кредитования — это позволит снизить финансовую нагрузку на авиакомпании, которые будут брать самолёты в лизинг.В Объединённой авиастроительной корпорации отмечают, что параллельно с плотным графиком лётных испытаний по сертификации МС‑21 уже сейчас отработаны ключевые процедуры финальных этапов производства и прохождения через лётно‑испытательную станцию. Впоследствии это позволит максимально сократить срок между получением сертификата и началом серийных поставок МС‑21.