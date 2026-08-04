В Улан-Удэ работают над созданием ротонды «Сквозь время»

В Улан-Удэ начали изготавливать арт-объект «Сквозь время». Будущая ротонда украсит Арбат. Ход её возведения проверил председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.

«В элементах архитектурной композиции переплетены мотивы Востока и Запада, историческое наследие города и современный взгляд на развитие общественных пространств. Ротонда «Сквозь время» будет символизировать Улан-Удэ как перекрёсток культур, традиций и эпох», - прокомментировали в администрации города.

Сейчас в мастерской работают над элементами композиции. Особое внимание мастера уделяют деталям и художественному исполнению будущего объекта.

Ранее «Номер один» сообщал, что по результатам прошедших торгов стоимость композиции составила 31,7 млн рублей. Автором проекта значится скульптор Дмитрий Будажабэ. Высота бронзовой скульптуры – 4 метра, а диаметр – 8 метров.