Общество 04.08.2026 в 09:50

В Улан-Удэ работают над созданием ротонды «Сквозь время»

В мастерской побывал председатель Комитета городского хозяйства
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ работают над созданием ротонды «Сквозь время»
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ начали изготавливать арт-объект «Сквозь время». Будущая ротонда украсит Арбат. Ход её возведения проверил председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Федоров.

«В элементах архитектурной композиции переплетены мотивы Востока и Запада, историческое наследие города и современный взгляд на развитие общественных пространств. Ротонда «Сквозь время» будет символизировать Улан-Удэ как перекрёсток культур, традиций и эпох», - прокомментировали в администрации города.

Сейчас в мастерской работают над элементами композиции. Особое внимание мастера уделяют деталям и художественному исполнению будущего объекта.

Ранее «Номер один» сообщал, что по результатам прошедших торгов стоимость композиции составила 31,7 млн рублей. Автором проекта значится скульптор Дмитрий Будажабэ. Высота бронзовой скульптуры – 4 метра, а диаметр – 8 метров.

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