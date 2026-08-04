Общество 04.08.2026 в 09:45

В Забайкалье построят хаб за 17 миллиардов рублей

Строительство поможет создать 500 новых рабочих мест
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье построят хаб за 17 миллиардов рублей
Фото: архив «Номер один»
Президиум правительственной комиссии по социально‑экономическому развитию Дальнего Востока под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подписал соглашение с Газпромбанком о строительстве крупного транспортно‑логистического центра в Забайкальске. Как сообщает портал Zab.ru, объём инвестиций в проект составит более 17 миллиардов рублей. Новый центр станет первым этапом создания Забайкальского международного промышленно‑логистического кластера. Проект позволит создать в регионе свыше 500 новых рабочих мест, обеспечит дополнительные налоговые поступления и даст возможности для развития бизнеса в приграничном районе.

Через погранпереход Забайкальск сегодня проходит около 60% всех железнодорожных грузов между Россией и Китаем — это крупнейший сухопутный железнодорожный переход между двумя странами. При этом его пропускная способность уже давно не справляется с нагрузкой: в отдельные сутки число заявок на погранпереход превышает возможности пункта в три раза. Новый логистический центр должен помочь решить эту проблему. Он будет принимать, перегружать, хранить и отправлять дальше растущие потоки грузов — продовольствие, сельскохозяйственное сырьё, технику и промышленную продукцию. Центр получит выход на федеральную трассу А‑350, собственную дорогу к пограничному переходу, а также доступ к российской и китайской железнодорожным колеям.

Параллельно с возведением логистического центра ведётся строительство второго железнодорожного пути между Забайкальском и Маньчжурией. Межправительственное соглашение о его создании было подписано в мае 2026 года по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Реализация проекта позволит к 2030 году увеличить провозную способность пункта пропуска Забайкальск на 11 миллионов тонн в год. Если сейчас по участку проходят около 25 поездов в каждом направлении в сутки, то после завершения работ их число может вырасти до 50. Универсальный транспортно‑логистический комплекс планируется строить одновременно с прокладкой второго главного пути.

Для Забайкальского края, которому необходима модернизация приграничной инфраструктуры, этот проект — один из самых масштабных за последние годы. Газпромбанк рассматривал возможность финансирования стройки по концессионной модели ещё с 2023 года, и теперь соглашение подписано. При этом общая стоимость создания всего Забайкальского международного промышленно‑логистического кластера может превысить 40 миллиардов рублей — текущий проект является лишь первым этапом. 

В Маньчжурии, рядом с пунктом пропуска «Забайкальск», в этом году также начали строить транспортно‑логистический хаб и цифровой наземный порт. Их задача — способствовать развитию приграничной торговли с Забайкальским краем и Дальним Востоком. 

Вместе с тем опыт реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе показывает, что сроки нередко сдвигаются. Например, реконструкцию МАПП «Забайкальск» изначально планировали провести в 2020–2023 годах, затем перенесли на 2025–2027 годы. Насколько оперативно удастся воплотить в жизнь новый проект, пока остаётся под вопросом. Сейчас грузы по‑прежнему скапливаются на границе, а жители приграничных районов ждут не только масштабных хабов, но и решения более насущных проблем — в том числе улучшения дорожной сети и создания рабочих мест.
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