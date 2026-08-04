Общество 04.08.2026 в 09:14
На переправе к Ольхону местным жителям дали приоритет
Направляющимся на остров туристам придётся дольше ждать паром
Текст: Иван Иванов
Министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов подписал приказ о внеочередном проезде транспорта местных жителей на пароме Сахюрта — остров Ольхон. Как сообщает портал «Ирсити.ру», чтобы не стоять в очереди, нужно получить пропуск.
«Важно не допустить, чтобы интересы местных жителей отошли на второй план. Необходимо соблюдать баланс между привлечением гостей и поддержанием повседневной жизни тех, кто здесь живёт постоянно, создавать условия для достойной жизни и развития тех, кто является истинным хозяином этой земли», — написал в соцсетях губернатор области Игорь Кобзев.
Чтобы попасть на паром без очереди, нужно обратиться за пропуском в администрацию Ольхонского района. Там потребуется предъявить регистрацию по месту жительства и документы на свой автомобиль или мотоцикл. Пропуск выдают на конкретное транспортное средство, которое должно находиться в собственности жителя острова. О выдаче каждого пропуска администрация будет уведомлять Дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.
Губернатор отметил, что пропуск необходимо разместить на лобовом стекле. При этом на один рейс парома допустят только 5 машин с такими пропусками — остальные места останутся для тех, кто ждёт в общей очереди.
Ранее жители Ольхона жаловались на то, что их перестали пропускать без очереди на переправу. Одна из местных жительниц рассказала порталу, как ей пришлось провести сутки в очереди на переправе вместе с 8‑месячным малышом. Теперь туристы будут тратить больше времени на переправу через пролив, поскольку вне очереди будут пропускать местных жителей.
«Важно не допустить, чтобы интересы местных жителей отошли на второй план. Необходимо соблюдать баланс между привлечением гостей и поддержанием повседневной жизни тех, кто здесь живёт постоянно, создавать условия для достойной жизни и развития тех, кто является истинным хозяином этой земли», — написал в соцсетях губернатор области Игорь Кобзев.
Чтобы попасть на паром без очереди, нужно обратиться за пропуском в администрацию Ольхонского района. Там потребуется предъявить регистрацию по месту жительства и документы на свой автомобиль или мотоцикл. Пропуск выдают на конкретное транспортное средство, которое должно находиться в собственности жителя острова. О выдаче каждого пропуска администрация будет уведомлять Дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.
Губернатор отметил, что пропуск необходимо разместить на лобовом стекле. При этом на один рейс парома допустят только 5 машин с такими пропусками — остальные места останутся для тех, кто ждёт в общей очереди.
Ранее жители Ольхона жаловались на то, что их перестали пропускать без очереди на переправу. Одна из местных жительниц рассказала порталу, как ей пришлось провести сутки в очереди на переправе вместе с 8‑месячным малышом. Теперь туристы будут тратить больше времени на переправу через пролив, поскольку вне очереди будут пропускать местных жителей.
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