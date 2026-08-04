Общество 04.08.2026 в 09:14

На переправе к Ольхону местным жителям дали приоритет

Направляющимся на остров туристам придётся дольше ждать паром
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Текст: Иван Иванов
На переправе к Ольхону местным жителям дали приоритет
Фото: архив «Номер один»
Министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов подписал приказ о внеочередном проезде транспорта местных жителей на пароме Сахюрта — остров Ольхон. Как сообщает портал «Ирсити.ру», чтобы не стоять в очереди, нужно получить пропуск.

«Важно не допустить, чтобы интересы местных жителей отошли на второй план. Необходимо соблюдать баланс между привлечением гостей и поддержанием повседневной жизни тех, кто здесь живёт постоянно, создавать условия для достойной жизни и развития тех, кто является истинным хозяином этой земли», — написал в соцсетях губернатор области Игорь Кобзев.

Чтобы попасть на паром без очереди, нужно обратиться за пропуском в администрацию Ольхонского района. Там потребуется предъявить регистрацию по месту жительства и документы на свой автомобиль или мотоцикл. Пропуск выдают на конкретное транспортное средство, которое должно находиться в собственности жителя острова. О выдаче каждого пропуска администрация будет уведомлять Дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.

Губернатор отметил, что пропуск необходимо разместить на лобовом стекле. При этом на один рейс парома допустят только 5 машин с такими пропусками — остальные места останутся для тех, кто ждёт в общей очереди.

Ранее жители Ольхона жаловались на то, что их перестали пропускать без очереди на переправу. Одна из местных жительниц рассказала порталу, как ей пришлось провести сутки в очереди на переправе вместе с 8‑месячным малышом. Теперь туристы будут тратить больше времени на переправу через пролив, поскольку вне очереди будут пропускать местных жителей.
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