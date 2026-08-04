Общество 04.08.2026 в 09:20

Число иностранных туристов в Монголии увеличилось на 19%

Основной поток путешественников в эту страну сформировали россияне
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Текст: Иван Иванов
Число иностранных туристов в Монголии увеличилось на 19%
Фото: архив «Номер один»
По состоянию на 31 июля 2026 года Монголию посетили в общей сложности 598 989 иностранных туристов. Это на 90 537 человек, или на 18,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает портал «Монцамэ», динамика за последние четыре года демонстрирует стабильный рост туристического потока. За аналогичный период 2023 года страну посетили 364 594 туриста, в 2024‑м — 435 037, в 2025‑м — 478 452, а в 2026‑м число достигло 598 989 человек, став самым высоким за этот период.

Отдельно стоит отметить показатели июля текущего года. Монголию посетили 150 257 иностранных туристов — это на 21 449 человек, или на 16,7%, больше, чем в июле 2025 года. Для сравнения: в июле 2023 года в стране побывали 100 911 туристов, в июле 2024‑го — 139 502, в июле 2025‑го — 128 808.

Такие данные свидетельствуют о восстановлении туристического сектора Монголии и растущем спросе на её туристические возможности на международном рынке. Текущие темпы развития отрасли в 2026 году превышают показатели предыдущих лет.

По данным «Монцамэ», основу турпотока в 2026 году составили гости из трёх стран: Россия — около 155 тысяч человек, Китай — порядка 116 тысяч, Республика Корея — примерно 55 тысяч.

Среди других заметных групп — туристы из Японии, Казахстана, США, Германии, Турции и Беларуси.
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