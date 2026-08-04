В Бурятии пенсионерки потеряли полмиллиона, поверив в сказочные дивиденды

В Бурятии жительница Кяхтинского района потеряла почти полмиллиона рублей, поверив в фальшивые нефтегазовые дивиденды. Мошенники выудили у пенсионерки 493 670 рублей. Однако, жертвой аферистов стала не только сама заявительница, но и ее знакомая, которую женщина вовлекла в схему.

Как рассказали в полиции республики, в начале июля пенсионерка увидела в сети Интернет рекламу о том, что все граждане России имеют право на получение дивидендов от добычи газа и нефти. Заинтересовавшись, она перешла по ссылке и оставила свои персональные данные и уже вскоре ей позвонил неизвестный, который под предлогом «обучения» скинул ссылку для скачивания VPN и торгового приложения. Лже-аналитик убедил жертву внести первый взнос в 8 500 рублей, которые конвертировались в 100 долларов. Для внушения доверия мошенники начислили ей «бонус» от компании в сумме 200 долларов.

- Поверив в успешный заработок, потерпевшая продолжила «торговать». 7 и 8 июля она перевела на счета аферистов еще по 40 тысяч рублей. Когда попыталась вывести средства, мошенники не стали ей препятствовать и 16 июля позволили забрать 10 тысяч рублей. Получив реальные деньги, женщина окончательно потеряла бдительность, убедилась в честности платформы и внесла еще 10 тысяч, - сообщили в МВД.

Желая вывести уже 250 тысяч рублей из заработанных 500 тысяч, она обратилась в службу поддержки. Там ей заявили, что для вывода нужен хороший потенциал на карте, и посоветовали привлечь третье лицо. Женщина связалась со своей знакомой. Под диктовку мошенников они вышли на видеосвязь. Злоумышленники под предлогом демонстрации движения средств и пополнения платформы для большего заработка убедили подругу перевести на карту заявительницы 85 , 100 и 120 тысяч рублей. Однако вместо вывода аферисты полностью опустошили банковский счет.

Фото: нейросеть