Общество 04.08.2026 в 11:53

В Бурятии заметили мастера воздушного пилотажа и обманщика хищников

В объектив научных сотрудников попал чибис
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии заметили мастера воздушного пилотажа и обманщика хищников

3 августа во время орнитологических наблюдений научные сотрудники Тункинского нацпарка на берегу речки в селе Хонгодоры сфотографировали чибиса.

Чибис – гнездящийся вид национального парка. Птицу легко узнать по контрастной чёрно‑белой окраске: верх тела отливает зеленоватым металлическим блеском, а на голове – выразительный хохолок.

В брачный период чибис устраивает настоящие воздушные представления: зависает в воздухе, делает резкие пикирования и издаёт характерные крики, похожие на «чьи-бы» или «чьи-вы». Именно от этих звуков, по одной из версий, и произошло русское название птицы. Помимо этого, чибиса можно назвать мастером отвлекающих маневров. Если к гнезду приближается хищник, птица притворяется раненой — волочит крыло, отбегает в сторону и громко кричит, чтобы увести опасность подальше от птенцов.

- Чибис – отличный индикатор состояния экосистемы: он селится только там, где природа остаётся нетронутой, а берега — влажными и спокойными. Его присутствие говорит о том, что в этом уголке природы всё в порядке. Если во время прогулки вы встретили чибиса, то не тревожьте птицу, - сообщили в Тункинском нацпарке.

Фото: нейросеть

 

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