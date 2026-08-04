Камеры «Безопасного города» в Бурятии оказались неисправными

Неисправность камер «Безопасного города» выявила прокуратура в Еравнинском районе Бурятии. Изображение с четырех камер в селе Телемба не передавалось в участковый пункт полиции, а в селе Сосново-Озерское пять камер вообще находились в нерабочем состоянии.

- По результатам рассмотрения представления прокурора района нарушения устранены, проведен ремонт оборудования, приняты меры по оптимизации схемы наблюдения за общественными местами, - отметили в прокуратуре республики.

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