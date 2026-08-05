Общество 05.08.2026 в 10:34

В Бурятии сдвинулись сроки ремонта Эрхирикской СОШ

Подрядчик не справился с задачей, выполнив лишь начальный этап демонтажных работ
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Текст: Карина Перова
В Бурятии сдвинулись сроки ремонта Эрхирикской СОШ
Фото: «Аноним Онохой» (скриншот видео)

В Заиграевском районе Бурятии сдвинулись сроки ремонта Эрхирикской СОШ. Родители беспокоятся: пойдут ли дети в школу в новом учебном году. Ранее сообщалось, что здание обновят к 1 августа, однако работ ещё валом.

В районном управлении образования заявили, что они столкнулись с классическим примером недобросовестной конкуренции.

«ООО «Промстрой» сознательно пошло на демпинг, снизив цену контракта на 30%. Это был осознанный шаг, чтобы получить заказ, однако из-за этого, согласно Федеральному закону, аванс им выплачен не был. Не имея собственных оборотных средств и рассчитывая исключительно на бюджетное финансирование, подрядчик выполнил лишь начальный этап демонтажных работ. Стройконтроль инициировал претензионную работу, а 23 июня комиссия единогласно приняла решение о расторжении контракта», - прокомментировали в РУО.

Официальное расторжение состоялось 30 июня, после чего ООО «Промстрой» включили в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП), что лишает компанию права участвовать в госзакупках в ближайшие годы.

Для поиска нового подрядчика 16 июля был объявлен новый запрос котировок. Прием заявок от компаний продлится до 7 августа, заключение контракта запланировано на 13 августа. Крайний срок выполнения всех ремонтных работ – 11 сентября.

«До 11 сентября все школьники переводятся на дистанционное обучение, за исключением учеников 1-х, 9-х и 11-х классов, которые продолжат заниматься в очном формате», - подчеркнули в управлении.

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с 5 по 11 августа

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