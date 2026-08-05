В Бурятии пленэр художников закончился встречей с медведем

Художники Бурятии устроили пленэр в живописных уголках Фролихинского заказника. Они забрели в такие места, куда редко попадают даже местные сотрудники и повстречали там не только соболя, но даже медведя.

- Маршрут был составлен так, чтобы показать самые закрытые и малоизвестные уголки заказника. Помогали в этом государственные инспекторы Владимир Парфенов и Андрей Комаревцев, сопровождавшие художников на протяжении всего путешествия и отвечающие за безопасность и передвижение по территории, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

За несколько дней участники пленэра посетили горячий природный источник, где появился один из будущих пейзажей, побывали в губе Ширильда, на песках Турали, исследовали пещеру на мысе Самдаки, работали у устья реки Фролиха на самой северной границе заказника, писали само озеро Фролиха, остров Нижний, виды на правую и левую Фролиху, а также реки Левая Фролиха и Даватчанда.

Вдохновением стали не только величественные пейзажи, но и встречи с обитателями тайги. Художникам посчастливилось увидеть соболя — добрый знак для путешественников по заповедным территориям, а на обратном пути медведя. Эти моменты стали одними из самых ярких воспоминаний.

Фото: «Заповедное Подлеморье»