Общество 05.08.2026 в 11:06

В Бурятии пленэр художников закончился встречей с медведем

Мастера живописи забрели туда, куда еще не ступала нога туриста
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пленэр художников закончился встречей с медведем

Художники Бурятии устроили пленэр в живописных уголках Фролихинского заказника. Они забрели в такие места, куда редко попадают даже местные сотрудники и повстречали там не только соболя, но даже медведя.

- Маршрут был составлен так, чтобы показать самые закрытые и малоизвестные уголки заказника. Помогали в этом государственные инспекторы Владимир Парфенов и Андрей Комаревцев, сопровождавшие художников на протяжении всего путешествия и отвечающие за безопасность и передвижение по территории, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

За несколько дней участники пленэра посетили горячий природный источник, где появился один из будущих пейзажей, побывали в губе Ширильда, на песках Турали, исследовали пещеру на мысе Самдаки, работали у устья реки Фролиха на самой северной границе заказника, писали само озеро Фролиха, остров Нижний, виды на правую и левую Фролиху, а также реки Левая Фролиха и Даватчанда.

Вдохновением стали не только величественные пейзажи, но и встречи с обитателями тайги. Художникам посчастливилось увидеть соболя — добрый знак для путешественников по заповедным территориям, а на обратном пути медведя. Эти моменты стали одними из самых ярких воспоминаний.

Фото: «Заповедное Подлеморье»

Теги
медведь пленэр

Все новости

В Улан-Удэ компании Владимира Хусаева запретили привлекать средства дольщиков
05.08.2026 в 12:09
В Бурятии отец заметил потерявшегося сына-подростка в маршрутке
05.08.2026 в 12:08
В Бурятии благотворители обеспечили продуктами пенсионера, живущего без света
05.08.2026 в 11:58
Шаманы Бурятии проведут поклонение Лусад Хаану
05.08.2026 в 11:54
В озере Ганджиево в Бурятии утонул 22-летний мужчина
05.08.2026 в 11:41
Wildberries планирует достроить в Чите склад, несмотря на потери от пожаров
05.08.2026 в 11:30
Улан-удэнка, пострадавшая от взрыва, намерена разобраться с виновником ЧП
05.08.2026 в 11:18
В Приангарье две женщины угодили под электричку и грузовой поезд
05.08.2026 в 11:16
В Бурятии пленэр художников закончился встречей с медведем
05.08.2026 в 11:06
Сборная Бурятии завоевала 9 медалей кубка России по стрельбе из лука
05.08.2026 в 11:06
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 августа

Читайте также
В Бурятии отец заметил потерявшегося сына-подростка в маршрутке
Ранее юноша и его друг сбежали из реабилитационного центра
05.08.2026 в 12:08
В Бурятии благотворители обеспечили продуктами пенсионера, живущего без света
Мужчина живет один
05.08.2026 в 11:58
Шаманы Бурятии проведут поклонение Лусад Хаану
Оно состоится 9 августа в 11:00 в РЦ «Тэнгэри»
05.08.2026 в 11:54
В Бурятии сдвинулись сроки ремонта Эрхирикской СОШ
Подрядчик не справился с задачей, выполнив лишь начальный этап демонтажных работ
05.08.2026 в 10:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru