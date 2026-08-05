Происшествия 05.08.2026 в 11:16

В Приангарье две женщины угодили под электричку и грузовой поезд

Обе скончались
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Текст: Карина Перова
В Приангарье две женщины угодили под электричку и грузовой поезд
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Иркутской области сегодня утром случилось сразу две трагедии на железной дороге. Сотрудники Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Предварительно, на 5190 км п.5 перегона «Кая-Иркутск-Пассажирский» под электричку попала женщина. Она получила смертельные травмы. А на станции Залари жительницу Приангарья сбил грузовой поезд, она также погибла.

«В обоих случаях меры экстренного торможения, принятые машинистами, не позволили избежать наездов. Причинами травмирования людей являются нарушение правил поведения на железной дороге, личная невнимательность и неосторожность граждан при нахождении на объекте повышенной опасности», - отметили в следственном ведомстве.

По данным фактам проводятся доследственные проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

На место выехал Иркутский транспортный прокурор Роман Мехедов.

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