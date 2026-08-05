Происшествия 05.08.2026 в 11:18
Улан-удэнка, пострадавшая от взрыва, намерена разобраться с виновником ЧП
«Электрический» инцидент на ул. Конечной получил продолжение
Текст: Петр Санжиев
Горожанка, получившая травмы в результате возмутительного происшествия на электрических сетях, обратилась в силовые органы с просьбой разобраться в причинах ЧП и наказать виновных. Речь идет об опасном инциденте, который имел место возле стройки большого жилого комплекса. Высотки возводит фирма «Байкал Плюс», и вокруг объекта постоянно возникают скандалы.
Последний случился несколько дней назад невдалеке от стройплощадки. Как пожаловались «Номер один» местные жители, взорвалась муфта подземного кабеля. «Было два взрыва. И «фейерверки» были очень мощные», - рассказали граждане.
Взрыв нанес ущерб. Среди пострадавших оказалась женщина, которая получила ожоги. Она находилась рядом с местом взрыва, возле машины.
К счастью, «электрическое» происшествие обошлось без летального исхода, никто не был убит разрядом тока, не умер от иных последствий. «Думаю, что в том кабеле было высокое напряжение. Можно сказать, в рубашке родилась», - поделилась пострадавшая с «Номер один».
Она получила помощь медиков и, зафиксировав телесные повреждения, обратилась в правоохранительные органы. Пример горожанки достоин подражания. Если каждый будет неравнодушен к происходящему вокруг, то жизнь города станет лучше.
Последний случился несколько дней назад невдалеке от стройплощадки. Как пожаловались «Номер один» местные жители, взорвалась муфта подземного кабеля. «Было два взрыва. И «фейерверки» были очень мощные», - рассказали граждане.
Взрыв нанес ущерб. Среди пострадавших оказалась женщина, которая получила ожоги. Она находилась рядом с местом взрыва, возле машины.
К счастью, «электрическое» происшествие обошлось без летального исхода, никто не был убит разрядом тока, не умер от иных последствий. «Думаю, что в том кабеле было высокое напряжение. Можно сказать, в рубашке родилась», - поделилась пострадавшая с «Номер один».
Она получила помощь медиков и, зафиксировав телесные повреждения, обратилась в правоохранительные органы. Пример горожанки достоин подражания. Если каждый будет неравнодушен к происходящему вокруг, то жизнь города станет лучше.
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