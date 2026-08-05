Экономика и бизнес 05.08.2026 в 11:30

Wildberries планирует достроить в Чите склад, несмотря на потери от пожаров

В компании надеются, что в Забайкалье у них все будет под контролем
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Текст: Иван Иванов
Wildberries планирует достроить в Чите склад, несмотря на потери от пожаров
Фото: нейросеть

Компания Wildberries & Russ (RWB) заморозила инвестиционную программу на неопределённый срок на фоне продолжающихся атак беспилотников. При этом компания сохраняет планы по реализации текущих проектов, в том числе по строительству склада в Чите. Как сообщает портал Чита.Ру, в пресс‑службе компании подтвердили эти сведения.

RWB в настоящее время сосредоточена на перестройке бизнес‑процессов для поддержания оборачиваемости товаров партнёров и аренде новых складов. В компании уточнили, что склад в Чите будет построен в ранее обозначенные сроки, хотя конкретную дату завершения строительства не назвали. По данным на конец мая, на территории промпарка «Кадалинский» сейчас возводят каркас будущего склада.

Компания зарегистрировала в Забайкалье ООО «ВБ‑Чита», ставшее резидентом ТОР «Забайкалье». В ноябре 2024 года представители инвестора встречались с полпредом в ДФО Юрием Трутневым: тогда стало известно, что площадь современного высокотехнологичного складского комплекса на территории промпарка «Кадалинский» составит более 200 тысяч квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2029 год.

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