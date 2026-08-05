Происшествия 05.08.2026 в 11:41
В озере Ганджиево в Бурятии утонул 22-летний мужчина
Тело обнаружили в 25 метрах от места исчезновения
Текст: Карина Перова
В Бурятии зафиксировали очередную трагедию на воде. Возле села Гурульба Иволгинского района в озере Ганджиево утонул 22-летний мужчина.
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обнаружили тело погибшего в 25 метрах от места исчезновения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
«С начала летнего периода это уже девятый случай гибели на воде», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.