В озере Ганджиево в Бурятии утонул 22-летний мужчина

В Бурятии зафиксировали очередную трагедию на воде. Возле села Гурульба Иволгинского района в озере Ганджиево утонул 22-летний мужчина.

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обнаружили тело погибшего в 25 метрах от места исчезновения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«С начала летнего периода это уже девятый случай гибели на воде», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.