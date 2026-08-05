Шаманы Бурятии проведут поклонение Лусад Хаану

Молебен Лусад совершается для восстановления гармонии между человеком и силами природы, очищения от последствий нарушения этого равновесия, укрепления здоровья, исцеления, восстановления внутреннего баланса, а также с просьбами о благополучии семьи, достатке, хорошем урожае, приумножении хозяйства и успешных начинаниях. Особое значение в этот день имеет выражение благодарности божествам водной стихии за их покровительство и заботу.

Лусад – верховное божество водной стихии, недр и нижнего мира, хранитель вод, природных богатств, растительного и животного мира. В бурят-монгольской традиции почитание Лусад является одной из важнейших духовных практик, основанной на понимании неразрывной связи человека с природой. Благополучие, здоровье и достаток невозможны без уважительного отношения к воде, земле и всему живому.

По традиции в качестве подношений приносят молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак, 9 эрдэни, а также списки близких людей, за которых будет вознесена молитва. В списках необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и род каждого человека.

Если нет возможности присутствовать лично, списки можно направить по телефону 8 924 459-37-30.

Почитание Лусад напоминает о священной обязанности человека беречь воду, землю и окружающий мир. Гармония с природой, уважение к её законам и благодарность высшим силам, согласно бурят-монгольской традиции, являются основой здоровья, благополучия рода и достатка.

9 августа в 11:00 в РЦ "Тэнгэри" в г.Улан-Удэ по адресу Барнаульская 164а состоится молебен для поклонения Лусад Хаану.

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