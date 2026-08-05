Общество 05.08.2026 в 12:08
В Бурятии отец заметил потерявшегося сына-подростка в маршрутке
Ранее юноша и его друг сбежали из реабилитационного центра
Текст: Карина Перова
В Бурятии нашли двух 14-летних подростков, которые вечером 3 августа самовольно покинули Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Мальчиков заметил в маршрутном микроавтобусе папа одного из разыскиваемых. Мужчина отвез их домой и сообщил в полицию.
«С подростками все в порядке», - отметили в МВД по Бурятии.