В Бурятии отец заметил потерявшегося сына-подростка в маршрутке

В Бурятии нашли двух 14-летних подростков, которые вечером 3 августа самовольно покинули Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Мальчиков заметил в маршрутном микроавтобусе папа одного из разыскиваемых. Мужчина отвез их домой и сообщил в полицию.

«С подростками все в порядке», - отметили в МВД по Бурятии.