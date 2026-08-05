Общество 05.08.2026 в 12:08

В Бурятии отец заметил потерявшегося сына-подростка в маршрутке

Ранее юноша и его друг сбежали из реабилитационного центра
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Текст: Карина Перова
В Бурятии отец заметил потерявшегося сына-подростка в маршрутке
Фото: МВД по Бурятии

В Бурятии нашли двух 14-летних подростков, которые вечером 3 августа самовольно покинули Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Мальчиков заметил в маршрутном микроавтобусе папа одного из разыскиваемых. Мужчина отвез их домой и сообщил в полицию.

«С подростками все в порядке», - отметили в МВД по Бурятии.

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