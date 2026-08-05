Общество 05.08.2026 в 12:27

Пенсионер из Бурятии четыре года жил с закрытой черепно-мозговой травмой

В больницу мужчина обратился недавно
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Текст: Карина Перова
Пенсионер из Бурятии четыре года жил с закрытой черепно-мозговой травмой
Фото: БСМП

В Бурятии мужчина четыре года жил с закрытой черепно-мозговой травмой и не знал об этом. Недавно 68-летний пенсионер обратился в БСМП с жалобами на опущение век и ощущение «чугунной головы».

Результаты мультиспиральной компьютерой томографии (МСКТ) показали гематому толщиной 16 миллиметров. Образование оказывало критическое давление на мозг, что и вызывало дискомфорт.

Во время разговора с врачами пациент вспомнил, что травма случилась около четырех лет назад. Тогда на его голову упала тяжелая лесина. Однако мужчина не придал этому значения. А внутричерепной «сосед» медленно, но верно ухудшал его самочувствие.

«Нейрохирурги провели успешную операцию по дренированию гематомы, удалив скопившуюся кровь через дренаж и освободив мозг от сдавливания. Такие операции требуют от хирургов высочайшей точности, ведь работа ведется вблизи жизненно важных структур головного мозга», - рассказали в БСМП.

Сейчас пациент идет на поправку и готовится к выписке.

 

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