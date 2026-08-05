Экономика и бизнес 05.08.2026 в 12:09

В Улан-Удэ компании Владимира Хусаева запретили привлекать средства дольщиков

Как выяснилось, деньги в фирму несли даже после остановки стройки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ компании Владимира Хусаева запретили привлекать средства дольщиков
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора к ООО «Специализированный застройщик «Москомстрой». Ведомство требовало запретить компании в ближайшие 9 месяцев привлекать средства участников долевого строительства.

Напомним, «Москомстрой» - одна из фирм скандально известного бизнесмена Владимира Хусаева. Она должна была построить крупный жилой комплекс в 148А, 148Б и 146Б кварталах, известный как «Мегаполис». На данный момент там удалось сдать только один дом, по остальным сроки были сорваны, а затем стройка и вовсе встала. Сейчас готовность недостроенных домов оценивается в 40-70%. 

Слушания по делу прошли с размахом. К ним привлекли прокуратуру, Минстрой Бурятии, АО «Банк ДОМ.РФ» и Росреестр. А вот представители компании заседания проигнорировали, не предоставив даже отзыв на иск.

«Застройщик систематически не исполняет требования действующего законодательства в области участия в долевом строительстве», - так мотивировал свои требования Госстройжилнадзор. Позицию ведомства поддержала прокуратура.

«По состоянию на 26.03.2026 зарегистрировано 1446 договоров долевого участия. В нарушение требований действующего законодательства застройщиком до настоящего времени не исполнена обязанность по передаче объектов долевого строительства. Объекты в эксплуатацию не введены, срок передачи нарушен более чем на 3 месяца. Застройщик неоднократно допускал существенные нарушения действующего законодательства об участии в долевом строительстве, неоднократно привлекался к административной ответственности. С декабря 2025 года приостановил строительные работы, но продолжил привлекать денежные средства участников долевого строительства, что говорит о недобросовестности застройщика», - рассказал представитель прокуратуры.

Госстройжилнадзор подтвердил, что «Москомстрой» продолжал привлекать средства дольщиков даже после остановки стройки. По данным ведомства, последний договор участия в долевом строительстве был зарегистрирован 20 марта 2026 года.

Заслушав мнения сторон, суд признал требования Госстройжилнадзора обоснованными. Иск был полностью удовлетворен, но решение пока не вступило в законную силу. 

Напомним, сам Владимир Хусаев сейчас находится под домашним арестом. Его обвиняют по ст. 200.3 УК РФ (Привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Что касается ЖК «Мегаполис», то власти республики нашли для него нового застройщика - компанию ГК «Байкал». Как заверяют в министерстве строительства Бурятии, вопрос о проблемной стройке находится на постоянном контроле, и он будет решен. Но на это потребуется немало времени.
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