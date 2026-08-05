В Бурятии благотворители обеспечили продуктами пенсионера, живущего без света

В Бурятии благотворители и центр социальной помощи «Аэлита» обеспечили одинокого пенсионера продуктами. Саян Будаевич всю жизнь честно трудился в совхозе. Сегодня он живет один в небольшом селе, в частном доме. Из-за аварийной проводки в жилище нет электричества. Семьи и детей у мужчины нет, а минимальной пенсии едва хватает на самое необходимое.

Благодаря поддержке неравнодушных жителей, за счёт средств, полученных по программе Благо.ру, сельчанину передали продуктовый набор, в который вошли сахар, мука, гречка, макаронные изделия, рис, подсолнечное масло, чай, тушёнка, молоко, печенье и конфеты.

«Для кого-то это обычные продукты. Для человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, — это спокойствие, уверенность и ощущение, что он не остался один», - прокомментировали в «Аэлите».