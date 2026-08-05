Камера, мотор!

В Забайкалье развернулась трагедия, по масштабам своим немного уступающая бессмертным «Мертвым душам» Гоголя. Только вместо крестьян – бродячие собаки. Псов-«дублеров» продавали местным чиновникам предприимчивые бизнесмены. Пока их, конечно, не поймали.

По сути, читинские бизнесмены могли бы сделать неплохую такую киностудию. У них и съемочное оборудование, и актеры, и сценаристы…

Но вместо этого они занялись отловом собак. Задача простая: ловишь собаку – снимаешь на видео – получаешь деньги. И тогда у джорджов лукасов созрел гениальный план: брать уже пойманных собак, отвозить на место, где видели бродячих псов, снимать видео их поимки и возвращать обратно в приют. То есть за одну и ту же собаку получать деньги по несколько раз за день. Гениально! Ну, почти…

Прямо видится картина: главный собаколов - в кресле режиссера с мегафоном, девочка с киношной «хлопушкой» кричит: «Отлов Бобика, дубль третий!» и другие собаколовы начинают разыгрывать сценку вместе с Бобиком, зачитывая с бумажки примерно такой текст:

- О нет, здесь же бродячий пес! Кто же поможет мне?!

- Не волнуйся, горожанин! Я человек-сачок, я поймаю этого зверя и очищу улицы от бездомных собак!

- Гав-гав!

Кстати, компания по отлову собак называлась «Пять звезд», видимо, намекая на пятизвездочные условия содержания своих питомцев. Что ж, остается дождаться решения суда, который легко может превратить «пять звезд» в пять лет, а камеру для съемок поменять на камеру в колонии.

Фото: Номер один