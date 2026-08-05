Жительница Улан-Удэ четвертый год трудится водителем автобуса

В МУП «Городские маршруты» в Улан-Удэ уже не первый год трудятся водителями четыре девушки, в том числе Зоя Беломестнова. Последняя управляет автобусом ГАЗель, следующим по маршруту №33А (ул. 3-я Транспортная – Ботаническая).

Водительский стаж Зои составляет 12 лет, более трех из которых она умело управляет общественным транспортом. Пассажиры отзываются о ней как об ответственном, аккуратном, пунктуальном и вежливом водителе, а руководство и коллеги ценят ее за трудолюбие, добросовестность и профессионализм.

Женщина училась во ВСГУТУ на бухгалтера, но по специальности никогда не работала. В 2020 году освоила водительскую категорию «D»: в планах было купить себе автобус для работы по маршруту, в итоге ушла в декретный отпуск.

«Однажды случайно увидела по телевизору сюжет о том, что в МУП «Городские маршруты» требуются водители, в том числе девушки, позвонила по указанному номеру телефона и отправилась на собеседование. Это было в 2023 году, с тех пор я здесь», - рассказала Зоя Беломестнова.

В подростковые годы она ездила на мотоцикле – на «Юпитере». Также умеет управлять грузовиком и трактором.

На своем автобусе водитель делает 30 рейсов за день. Самое неприятное для Зои – гололед. А все потому, что на маршруте №33А есть участок – подъем от центрального ГАИ до школы – преодолеть который, когда скользко, крайне сложно. На этом подъеме встают даже грузовики.

В автобусе у девушки имеется все для комфорта: она установила магнитолу, на пол положила коврики, здесь же хранятся зеркальце, косметичка, салфетки – то, что необходимо женщине.

«Единственное, я не любитель различной автомобильной атрибутики, в том числе подвесной, поэтому ничего лишнего, что может отвлекать мое внимание от дороги, нет», - отметила Зоя.

Горожанка вспомнила и забавные реакции пассажиров при виде её за рулем.

«Первое время удивлялись, особенно мужчины: «Ух ты, девушка за рулем!», оказывали знаки внимания, дарили шоколадки, тортики. Женщины реагировали спокойно. Однажды был забавный случай, не связанный с пассажирами: припарковалась я как-то в «кармане» – на остановке, следующей после Мегатитана, и вдруг меня сзади подпирает машина. Я ничего не понимаю: ехала вроде бы аккуратно, что могло произойти? Тут из машины выходит мужчина, подходит ко мне, дарит шоколадку, после чего садится в машину и уезжает. Это, пожалуй, был самый неожиданный, странный и запоминающийся момент за период моей работы водителем», - подчеркнула девушка.

Довелось ей и выступать в качестве медика. Летом в автобусе ехало много людей, и одной пассажирке стало плохо. В тот день Зоя работала в паре с кондуктором – это очень помогло.

«Остановили автобус, привели девушку в сознание, дали воды. От скорой помощи пассажирка отказалась, продолжила путь вместе с нами до нужной ей остановки – я просто пересадила ее вперед, ближе к себе», - вспоминает водитель.