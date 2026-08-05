Общество 05.08.2026 в 13:35

Молодого геймера в Улан-Удэ обманом втянули в нехитрую аферу

На 21-летнего парня завели уголовное дело
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Текст: Елена Кокорина
Молодого геймера в Улан-Удэ обманом втянули в нехитрую аферу

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали молодого человека за участие в криминальной финансовой схеме мошенников. Местный житель сам не понял, как стал пособником самых настоящих аферистов.

Как рассказали в полиции республики, материалы уголовного дела по факту дистанционного хищения денег у местной жительницы поступили из другого региона страны. 50 тысяч украденных рублей выводились через банковский счёт 21-летнего улан-удэнца.

Выяснилось, что юноша часто проводил время в тематических группах в мессенджере, где общался с другими пользователями на темы компьютерных игр. Однажды на него вышел незнакомец, который начал активно хвалить парня за увлечённость, а затем попросил о помощи.

- Аферист заявил, что у него исчерпан лимит по банковским операциям, и предложил использовать карту горожанина для транзита денег. Доверившись ему, улан-удэнец согласился и предоставил свои реквизиты. Вскоре на его счёт двумя переводами поступили сначала 44 тысяч рублей, а затем ещё 4,5 тысяч рублей. Действуя по инструкции куратора, парень перевёл основную часть суммы на указанные ему кошельки, а себе в качестве заработка оставил 4,5 тысячи, - сообщили в МВД.

Сразу после завершения транзакций мошенник удалил всю историю переписки. Оказалось, что деньги были украдены мошенниками у доверчивой гражданки другого региона. Возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть

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