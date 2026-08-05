Общество 05.08.2026 в 14:05

С жителя Бурятии взыскали более 280 тысяч рублей за ночной пожар в лесу

Возгорание случилось из-за разведенного костра
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Текст: Карина Перова
С жителя Бурятии взыскали более 280 тысяч рублей за ночной пожар в лесу
Фото: прокуратура Бурятии

С жителя Баргузинского района Бурятии взыскали более 280 тысяч рублей, затраченных на тушение пожара. Возгорание по его вине произошло в мае в Ининском участковом лесничестве на площади 1 га.

Ночью мужчина развел костер вблизи лесной дороги, от чего загорелась подстилка и сухая трава. После огонь распространился на другие выделы. В ликвидации пожара участвовали силы и средства Усть-Баргузинского лесхоза.

«Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с виновника указанных затрат. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

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