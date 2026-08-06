На въездах в Улан-Удэ завершается установка «умных» весов для фур

В Улан-Удэ завершается установка «умных» весов для фур на въездах в город. Ранее прошла приемка выполненных работ по обустройству площадок весового контроля на улицах Иволгинская и Забайкальская.

На Иволгинской подрядная организация уложила асфальт, установила бордюры, дорожные знаки и нанесла разметку. На Мухоршибирском тракте рабочие вывезли грунт, уложили асфальтовое покрытие. Скоро строители сделают разметку, знаки и отсыпят обочину. На них передвижной пункт весогабаритного контроля будет контролировать соблюдение требований правил перевозки грузов.

«Площадки созданы для сохранения дорог. Машины с превышением веса создают повышенную нагрузку на полотно: появляются выбоины, колея, ускоряется появление трещин. Контроль помогает вовремя выявлять такие машины и не допускать ускоренного разрушения дороги», - прокомментировали в администрации Улан-Удэ.

До конца лета в городе действует временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств. При температуре воздуха выше 32 градусов большегрузам с нагрузкой на ось более 10 тонн запрещено передвигаться по асфальтированным дорогам в дневное время – разрешено движение только с 22:00 до 10:00. За нарушение предусмотрены штрафы: для водителей – до 2 250 рублей, для должностных лиц – до 15 000 рублей, для юридических лиц – до 150 000 рублей.