Общество 06.08.2026 в 11:03

Бизнесменов Бурятии предупреждают о фейковом сотруднике Роспотребнадзора

Аферисты отправляют письма о внеплановых выездных проверках
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Текст: Карина Перова
Бизнесменов Бурятии предупреждают о фейковом сотруднике Роспотребнадзора
Фото: архив «Номер один»

В Роспотребнадзоре по Бурятии сообщили о случаях мошеннических действий, когда к предпринимателям и юридическим лицам республики поступают письма на электронную почту от неустановленных лиц. Письмо направляется от вымышленного специалиста Роспотребнадзора (Каримовой Анжелы Альбертовны), в котором изложена информация о предстоящей внеплановой выездной проверке в рамках несуществующего распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора.

«К письму приложены файлы, в которых содержатся QR-коды. Призываем не сканировать их и не переходить по неизвестным ссылкам», - отметили в надзорном ведомстве.

Как пояснили специалисты, при проведении выездной проверки сотрудники Роспотребнадзора обязаны уведомить контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала. Предпринимателю или юрлицу направляется уведомление о проведении проверки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). При проведении проверки сотрудник должен предъявить служебное удостоверение.

Жителей просят сообщать о подобных аферистах в Роспотребнадзор по РБ по телефону: +7 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы.

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фейк Роспотребнадзор мошенничество

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