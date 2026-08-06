Бизнесменов Бурятии предупреждают о фейковом сотруднике Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре по Бурятии сообщили о случаях мошеннических действий, когда к предпринимателям и юридическим лицам республики поступают письма на электронную почту от неустановленных лиц. Письмо направляется от вымышленного специалиста Роспотребнадзора (Каримовой Анжелы Альбертовны), в котором изложена информация о предстоящей внеплановой выездной проверке в рамках несуществующего распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора.

«К письму приложены файлы, в которых содержатся QR-коды. Призываем не сканировать их и не переходить по неизвестным ссылкам», - отметили в надзорном ведомстве.

Как пояснили специалисты, при проведении выездной проверки сотрудники Роспотребнадзора обязаны уведомить контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала. Предпринимателю или юрлицу направляется уведомление о проведении проверки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). При проведении проверки сотрудник должен предъявить служебное удостоверение.

Жителей просят сообщать о подобных аферистах в Роспотребнадзор по РБ по телефону: +7 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы.