Пенсионеры в Улан-Удэ перестали быть легкой добычей аферистов

Пенсионеры Улан-Удэ стали реже становиться жертвами кибермошенников, сообщили в мэрии города. Статистика показывает, что число обманутых пожилых людей по сравнению с прошлым годом снизилось на 34 %.

– Профилактическая работа даёт хороший результат. Горожане становятся внимательнее к уловкам мошенников. Важную роль играет информирование: значительная часть охваченных профилактикой – пенсионеры, традиционно входящие в группу риска, – рассказал начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Бурятии Бато Базаржапов.

За первые 7 месяцев этого года в городе жертвами ИТ-преступлений стали 1 036 жителей. Этот показатель тоже снизился, став менее на треть по сравнению с прошлым годом.

Меньше стало и разных видов обмана: например, случаев мошенничества в сети – на 27,6 %, а краж с банковских карт – на 13,8 %. Общий ущерб тоже уменьшился – он составил более 236,7 млн рублей. Это на 29 % ниже прежнего.

Благодаря совместной работе с банками удалось предотвратить хищения на сумму 75,9 млн рублей. В МВД отмечают, что чаще всего злоумышленники нацеливаются на горожан в возрасте от 31 до 50 лет – на эту группу приходится почти половина всех пострадавших.

Горожан призывают не доверять звонкам от «сотрудников» госорганов и банков, не совершать финансовые операции по указанию незнакомцев и всегда перепроверять информацию через официальные каналы.

Фото: нейросеть