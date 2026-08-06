В Бурятии энергетики выпустили в Селенгу почти полмиллиона мальков осетра

В Бурятии специалисты Гусиноозёрской ГРЭС завершили очередной этап масштабного проекта по зарыблению реки Селенги – главного притока озера Байкал. Энергетики выпустили в водоем 449 620 мальков байкальского осетра.

Выпуск проводился четыре дня в несколько приемов под строгим контролем Росрыболовства, ученых и профильных организаций. Размер мальков составил всего 3–6 см, но уже через 15–20 лет они смогут вырасти до полутора метров. Перед выпуском они содержались в специальном бассейне.

«В прошлые годы мы совместно с профильными организациями выпустили около 20 миллионов мальков омуля, а нынешний выпуск осетра стал очередным важным шагом. В следующем году эта работа обязательно будет продолжена», — подчеркнул директор Гусиноозёрской ГРЭС Дмитрий Эпов.

Байкальский осетр – уникальный эндемичный подвид сибирского осетра, который занесён в Красную книгу и находится под особой охраной. Вылов этой рыбы запрещён с 1945 года, а работать с ней могут только рыбоводы в рамках программ воспроизводства.