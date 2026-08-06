Происшествия 06.08.2026 в 11:07

В Улан-Удэ жертву мошенников осудили за мошенничество

«Я был «одержим» выводом денег со своего счета», пояснил подсудимый
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ жертву мошенников осудили за мошенничество
Фото: архив «Номер один»
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении горожанина, обвиняемого в мошенничестве.

Подсудимый сначала сам стал жертвой преступников. Мужчина хотел разбогатеть на инвестициях и попал в сети аферистов. Он открыл счет на «криптобирже», куда начал переводить свои деньги. Поскольку сделки показывали «прибыль», горожанин стал брать кредиты, чтобы еще больше увеличить доход. Займов он набрал почти на 2 миллиона рублей.

Когда улан-удэнец решил вывести «заработок», жулики потребовали от него провести «сопряжение счетов» с использованием денежных средств третьего лица. Этим лицом мужчина решил сделать своего коллегу по работе. Под надуманным предлогом «инвестор» попросил у товарища телефон, с помощью которого оформил на того займ на сумму более миллиона рублей, а деньги перевел на свои счета. 

На суде горожанин признал вину, указав, что в момент оформления кредита сам находился под влиянием мошенников, а деньги коллеге планировал вернуть с прибыли. «Я был «одержим» выводом денег со своего счета, находился в состоянии эйфории и не осознавал, что делал», - пояснил подсудимый.

К слову, в ходе следствия выяснилось, что еще один кредит в размере 1,2 миллиона рублей мужчина оформил на родную сестру. Впрочем, та писать заявление в полицию не стала.

При вынесении приговора суд учел многочисленные смягчающие обстоятельства, в числе которых положительные характеристики на мужчину с мест работы и жительства, наличие на иждивении ребенка и помощь матери. Также было учтено, что подсудимый сейчас исправно гасит оформленный на коллегу кредит.

С учетом всех этих фактов фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы условно. Обжаловать вынесенный вердикт стороны не стали.
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мошенничество

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