Компания в Улан-Удэ заплатила 2,2 млн за проезд тяжеловесного транспорта

В Улан-Удэ с местной организации взыскали 2,2 млн. рублей за несвоевременную уплату штрафов. Ранее компания трижды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного транспорта и должна была выплатить 1,1 млн. рублей.

Однако за игнорирование оплаты долга, компанию повторно привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, а это 2,2 млн. рублей.

После поступления исполнительных документов в службу судебных приставов, банковские счета компании-должника установили и списали всю сумму разом.

- Во избежание применения мер принудительного характера необходимо своевременно погашать долги. Проверить информацию о наличии задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России или на Госуслугах. Оплатить и сформировать квитанцию можно там же, - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.

Фото: нейросеть