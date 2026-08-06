Общество 06.08.2026 в 11:17

Компания в Улан-Удэ заплатила 2,2 млн за проезд тяжеловесного транспорта

Штраф списали по двойному тарифу
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Текст: Елена Кокорина
Компания в Улан-Удэ заплатила 2,2 млн за проезд тяжеловесного транспорта

В Улан-Удэ с местной организации взыскали 2,2 млн. рублей за несвоевременную уплату штрафов. Ранее компания трижды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного транспорта и должна была выплатить 1,1 млн. рублей. 

Однако за игнорирование оплаты долга, компанию повторно привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, а это 2,2 млн. рублей. 

После поступления исполнительных документов в службу судебных приставов, банковские счета компании-должника установили и списали всю сумму разом.

- Во избежание применения мер принудительного характера необходимо своевременно погашать долги. Проверить информацию о наличии задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России или на Госуслугах. Оплатить и сформировать квитанцию можно там же, - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.

Фото: нейросеть

 

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