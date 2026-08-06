Происшествия 06.08.2026 в 11:15

В Улан-Удэ из-за утечки воды провалился микроавтобус

ЧП случилось возле канализационного люка
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ из-за утечки воды провалился микроавтобус
Фото: МУП «Водоканал»

В Улан-Удэ на улице Ревенская под колесами микроавтобуса провалился асфальт, из-за чего «Истана» застряла. ЧП случилось возле канализационного люка. Вероятно, все произошло из-за коммунальной аварии – сам колодец и место провала оказались в воде.

Сотрудники МУП «Водоканал» отключили холодное водоснабжение в 11 частных домах, чтобы безопасно провести работы и не допустить дальнейшего разлива воды.

«Сейчас главная задача – вытащить автомобиль. Далее бригада приступит к откачке воды из колодца. После этого установим точную причину аварийной ситуации и устраним её», - прокомментировали на предприятии.

Теги
коммунальная авария

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ЗУРХАЙ
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