В Улан-Удэ из-за утечки воды провалился микроавтобус

В Улан-Удэ на улице Ревенская под колесами микроавтобуса провалился асфальт, из-за чего «Истана» застряла. ЧП случилось возле канализационного люка. Вероятно, все произошло из-за коммунальной аварии – сам колодец и место провала оказались в воде.

Сотрудники МУП «Водоканал» отключили холодное водоснабжение в 11 частных домах, чтобы безопасно провести работы и не допустить дальнейшего разлива воды.

«Сейчас главная задача – вытащить автомобиль. Далее бригада приступит к откачке воды из колодца. После этого установим точную причину аварийной ситуации и устраним её», - прокомментировали на предприятии.