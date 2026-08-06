Происшествия 06.08.2026 в 11:15
В Улан-Удэ из-за утечки воды провалился микроавтобус
ЧП случилось возле канализационного люка
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на улице Ревенская под колесами микроавтобуса провалился асфальт, из-за чего «Истана» застряла. ЧП случилось возле канализационного люка. Вероятно, все произошло из-за коммунальной аварии – сам колодец и место провала оказались в воде.
Сотрудники МУП «Водоканал» отключили холодное водоснабжение в 11 частных домах, чтобы безопасно провести работы и не допустить дальнейшего разлива воды.
«Сейчас главная задача – вытащить автомобиль. Далее бригада приступит к откачке воды из колодца. После этого установим точную причину аварийной ситуации и устраним её», - прокомментировали на предприятии.
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