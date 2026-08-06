ТОСы Бурятии посвятили свой фестиваль Году единства народов России

5 августа в Улан-Удэ под девизом «Сила Бурятии – в единстве!» прошел фестиваль ТОСов. Помимо масштабной выставки-презентации своих достижений ТОСы показали яркую культурную программу.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, конкурс лучших номеров творческих коллективов в этом году был посвящен Году единства народов России. 34 номера отразили всё разнообразие культуры народов, населяющих многонациональную республику.ТОС «Маяк» из Заиграевского района участвует в самых главных культурных событиях республики. На суд жюри и зрителей ансамбль представил танец «Лебёдушка».«Нам в радость – дарить красоту и вдохновение людям. А, главное, мы все понимаем ответственность за то наследие, которое нам оставлено предками. Это прекрасная культура, которая заслуживает того, чтобы мы ее берегли», - поделилась участница ансамбля Наталья Мазайтис.Вокальная группа ТОС «Жемчужина» из Джидинского района гордится своей главной особенностью: все участницы – многодетные мамы. Коллектив в этом составе существует всего год, но созвучие не только голосов, но и интересов сблизило молодых женщин.«Мы показываем пример того, как можно совмещать работу, учебу и воспитание детей и при этом заниматься саморазвитием. И на творчество нас вдохновил другой ТОС нашего села – «Центр роста». Он превратил заброшенный интернат в хороший, уютный центр досуга, где мы собираемся, проводим разные мероприятия, занимаемся гимнастикой и просто с пользой проводим время», - рассказала участница ансамбля Светлана Балданова.ТОС из Баргузинского района с говорящим названием «Успех +» создавался для помощи начальной школе. Но активисты пошли дальше. Помимо создания условий для маленьких односельчан они передают им красоту и богатство родной культуры.«Нас объединило стремление создавать детишкам хорошие условия, мы и в воспитании участвуем, сохраняя наши песни и фольклор, летопись села. Наш ТОС был создан в 2017 году моей мамой Бельковой Анной Афанасьевной, а теперь ее дело продолжаю я. Мы в прошлом году выиграли республиканский конкурс и благоустроили наш дом культуры, сами сделали освещение, пожарные выходы – в общем, когда есть стремление развиваться, будут и возможности», - поделилась председатель ТОС «Успех+» Татьяна Падерина.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что фестиваль в очередной раз стал настоящим праздником единения.«Сегодня здесь все те, кому не всё равно, что происходит, как у нас развивается наша Бурятия, как развиваются районы и столицы республики. С такими людьми нас ничто не согнёт: никакие трудности, никакие препятствия - со всем справимся!», - сказал Алексей Цыденов.