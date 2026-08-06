Общество 06.08.2026 в 11:49
Микропластик в Байкале проник в еду омуля
Мелкие частицы пластика способны передаваться по пищевой цепи
Текст: Петр Санжиев
Недавно «Номер один» рассказал об интересном научном исследовании иркутских ученых, которое показало, что мелкие частицы пластика проникли в плоских червей, обитающих на юге Байкала. Это очень важная тема – загрязнение озера различными элементами искусственного происхождения, которые ранее никогда в нем не отмечались. Пластик – один из таких элементов. Радует, что ученые разрабатывают эту тревожную тему.
Один из соавторов исследования Дмитрий Карнаухов по просьбе «Номер один» более подробно осветил эту проблему.
«Исследования микропластика в озере Байкал были начаты в 2015 году международным коллективом при участии ученых из НИИ биологии озера Байкал ИГУ (бывший НИИ биологии ИГУ). Собственно, непосредственно при моем участии. В дальнейшем - с 2019 года - мы начали более активно развивать данную тематику и в 2020 году вышла наша первая статья о микропластиковом загрязнении озер Байкал и Хубсугул. На сегодняшний день имеется уже ряд опубликованных работ по данной тематике, как от нашей группы, так и от других коллективов. При этом, изучается в большей степени именно южная часть Байкала (просто в силу близости). Другие части тоже исследуются, но меньше», - рассказал ученый.
Говоря об исследованиях микропластика в живых организмах, ученый отметил, что в прошлом году у них с коллегами вышла большая статья в данном направлении (о том, где в Байкале найдены наибольшие концентрации микропластика – прим.). «Годом ранее вышла статья про микропластик в домиках ручейников, а у коллег про микропластик в эпишуре. Если же говорить конкретно про плоских червей, то да, это было первое пробное исследование», - отметил Дмитрий Карнаухов.
Оказывается, то, что микропластик способен передаваться по пищевой цепи, уже достаточно неплохо изучено. Кроме эпишуры, микропластик зарегистрирован, например, в макрогектопусе.
«Это организмы, которыми омуль непосредственно питается. Однако именно в Байкале и именно для основной пищевой цепи подобных исследований по передачи на другие трофические уровни никто не проводил. Можно только предполагать, что потенциально микропластик есть и в омуле. При этом, учитывая низкую концентрацию частиц микропластика именно в пелагиали озера, каких-либо опасений это вызывать не может», - пояснил наш собеседник.
На фоне активизации туризма на Байкале стоит обратить внимание на следующий момент, связанный с судоходством.
«В Байкале есть локальные зоны накопления частиц микропластика, приуроченные к зонам пирсов и стоянкам судов. Это связано с тем, что современная краска - это искусственные полимеры. Они отшелушиваются от борта и частицы данных полимеров также являются частицами микропластика», - раскрыл малоизвестный жителям Бурятии аспект Дмитрий Карнаухов.
Возвращаясь к той научной работе, о которой недавно рассказывало наше издание, ученый пояснил почему в Байкале преобладают именно волокна микропластика, а не другие формы.
«По берегам Байкала имеются либо устаревшие, либо вовсе не имеются очистные сооружения. Регистрируемые волокна - это «продукты» стирки одежды, постельного белья и т.д. Многие современные ткани частично либо полностью являются синтетическими», - сказал он.
В свою очередь, фрагменты микропластика - это результат деградации пластикового мусора. По данным Дмитрия Карнаухова и его коллег, именно фрагментов значительно меньше. «Они тоже встречаются, но наибольший вклад в регистрируемые концентрации микропластика вносит не мусор на берегах», - констатировал наш собеседник.
«Микропластиковое загрязнение с восточной стороны Байкала, конечно, тоже изучается. «В прошлом году у нас вышла статья по микропластику в грунте литоральной зоны и зоны пляжа. Там как раз затронуты все три котловины Байкала. Еще есть статья коллег от 2021 года (Ильина и др.), там про микропластик в открытой воде и тоже охватывается не только юг озера», - подытожил Дмитрий Карнаухов.
Один из соавторов исследования Дмитрий Карнаухов по просьбе «Номер один» более подробно осветил эту проблему.
«Исследования микропластика в озере Байкал были начаты в 2015 году международным коллективом при участии ученых из НИИ биологии озера Байкал ИГУ (бывший НИИ биологии ИГУ). Собственно, непосредственно при моем участии. В дальнейшем - с 2019 года - мы начали более активно развивать данную тематику и в 2020 году вышла наша первая статья о микропластиковом загрязнении озер Байкал и Хубсугул. На сегодняшний день имеется уже ряд опубликованных работ по данной тематике, как от нашей группы, так и от других коллективов. При этом, изучается в большей степени именно южная часть Байкала (просто в силу близости). Другие части тоже исследуются, но меньше», - рассказал ученый.
Говоря об исследованиях микропластика в живых организмах, ученый отметил, что в прошлом году у них с коллегами вышла большая статья в данном направлении (о том, где в Байкале найдены наибольшие концентрации микропластика – прим.). «Годом ранее вышла статья про микропластик в домиках ручейников, а у коллег про микропластик в эпишуре. Если же говорить конкретно про плоских червей, то да, это было первое пробное исследование», - отметил Дмитрий Карнаухов.
Оказывается, то, что микропластик способен передаваться по пищевой цепи, уже достаточно неплохо изучено. Кроме эпишуры, микропластик зарегистрирован, например, в макрогектопусе.
«Это организмы, которыми омуль непосредственно питается. Однако именно в Байкале и именно для основной пищевой цепи подобных исследований по передачи на другие трофические уровни никто не проводил. Можно только предполагать, что потенциально микропластик есть и в омуле. При этом, учитывая низкую концентрацию частиц микропластика именно в пелагиали озера, каких-либо опасений это вызывать не может», - пояснил наш собеседник.
На фоне активизации туризма на Байкале стоит обратить внимание на следующий момент, связанный с судоходством.
«В Байкале есть локальные зоны накопления частиц микропластика, приуроченные к зонам пирсов и стоянкам судов. Это связано с тем, что современная краска - это искусственные полимеры. Они отшелушиваются от борта и частицы данных полимеров также являются частицами микропластика», - раскрыл малоизвестный жителям Бурятии аспект Дмитрий Карнаухов.
Возвращаясь к той научной работе, о которой недавно рассказывало наше издание, ученый пояснил почему в Байкале преобладают именно волокна микропластика, а не другие формы.
«По берегам Байкала имеются либо устаревшие, либо вовсе не имеются очистные сооружения. Регистрируемые волокна - это «продукты» стирки одежды, постельного белья и т.д. Многие современные ткани частично либо полностью являются синтетическими», - сказал он.
В свою очередь, фрагменты микропластика - это результат деградации пластикового мусора. По данным Дмитрия Карнаухова и его коллег, именно фрагментов значительно меньше. «Они тоже встречаются, но наибольший вклад в регистрируемые концентрации микропластика вносит не мусор на берегах», - констатировал наш собеседник.
«Микропластиковое загрязнение с восточной стороны Байкала, конечно, тоже изучается. «В прошлом году у нас вышла статья по микропластику в грунте литоральной зоны и зоны пляжа. Там как раз затронуты все три котловины Байкала. Еще есть статья коллег от 2021 года (Ильина и др.), там про микропластик в открытой воде и тоже охватывается не только юг озера», - подытожил Дмитрий Карнаухов.