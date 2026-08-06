Лес в сотых кварталах Улан-Удэ стал точкой сбыта наркотиков

В Улан-Удэ в лесном массиве 110 квартала задержали двух горожан, которые только что нашли закладки с наркотиками. Два похожих случая произошли в один день в одном и том же районе, только в разное время, сообщили в Росгвардии республики.

Первый раз группа задержания заметила подозрительную девушку в лесу в обед. Остановив её для проверки документов, росгвардейцы попросили предъявить содержимое карманов, в одном из которых оказался полиэтиленовый пакетик с наркотическим веществом.

В час ночи в том же месте правоохранители увидели мужчину, поведение которого тоже было весьма подозрительным и в его кармане также оказался свёрток с наркотиками.

- Задержанные показали тайники, которые они нашли по координатам из телефона. Ранее судимые 19-летняя девушка и 30-летний мужчина были доставлены в отдел полиции. Результаты исследования показали, что содержимое пакетов является наркотическим веществом – «α-Пирролидиновалерофенон», - добавили в Росгвардии республики.

Фото: Номер один